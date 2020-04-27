Borsa İstanbul 100,000 sınırını aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 artışla 100.914 puana yükseldi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası’nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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%1,66
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|1,0157
|1,0131
|1,0177
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|SEK – İsveç Kronu
|0,6956
|0,6961
|0,6938
|0,7000
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|18:27
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|0,6558
|0,6635
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|JPY – 100 Japon Yeni
|6,5142
|6,5199
|6,4937
|6,5319
%0,76
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