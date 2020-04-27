Borsa İstanbul 100,000 sınırını aştı

Türkiye’de Ferrari sahibi, 1000 liralık koronavirüs yardımına başvurdu

Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti

Korona grafitileri Berlin’i süslüyor

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

Havacılık ve ilgili sektörlerde 25 milyon kişi işsiz kalabilir

Vaka sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye’de benzine indirim yapılıyor

Dünya Bankası Türkiye’ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı

Müşteri, iflasa direnen lokantaya devletten aldığı 1200 dolarlık yardım çekini bahşiş olarak bıraktı

Çin 24 saatte 3 yeni vaka duyurdu

Rusya tahıl ihracatını 1 Temmuz’a kadar askıya aldı

İngiltere Başbakanı Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

İspanya’da çocuklar 6 hafta sonra sokakta

Başbakan Tatar: “Bilim, hayatı normalleştirme sürecinde de kılavuzumuz olacak”

“Türkiye’deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi”

Corona virüste son durum

İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya sosyal mesafeli protesto devam ediyor

İran’da 800 gram ağırlığındaki bebek corona virüsü yendi

Tom Cruise her kelime için ortalama 7 bin dolar kazanıyor