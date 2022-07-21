Boris Johnson’dan “derin devlet” iddiası: Benden sonra ülkeyi yeniden AB’ye sokacaklar

Birleşik Krallık (BK) Başbakanı Boris Johnson, görevden ayrılınca İşçi Partisi’nin ve “derin devletin” Avrupa Birliği’ne (AB) tekrar katılmayı deneyeceğini öne sürdü.

Johnson, pazartesi günü Parlamento’da yaptığı konuşmada, “Bazıları görevimi bıraktığımda bunun Brexit’in de sonu olacağını söyleyecek. Ana muhalefet lideri ve derin devlet de AB’ye nihai olarak yeniden katılmamız için kurdukları komployla, bizi tekrar AB’ye dahil olmaya sürükleyecek” dedi.

58 yaşındaki BK Başbakanı, “derin devletteki” isimler arasında İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın, Liberal Demokratlar’ın ve İskoç Ulusal Partisi’nin yer aldığını iddia etti.

Starmer ise Johnson’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, “Kuruntuların sonu gelmiyor. Halkın sonunda onu kovmaya karar vermesi ülke için ne kadar hayırlı oldu” dedi.

İskoçya’nın BK’den bağımsızlığını savunan Brexit karşıtı İskoç Ulusal Partisi’den Stewart McDonald ise “Johnson hükümeti sadece kağıt üstünde var olan bir şey. Şu anda bu, devlet makamında oturan, organize bir Muhafazakar Parti holiganlığından ibaret” ifadelerini kullandı.

BK, 2016’da düzenlenen referandumun ardından başlatılan süreçle 31 Ocak 2020’de AB’den resmi olarak ayrılmıştı.

İstifa dalgası ve seçim maratonu

BK, 5 Temmuz’da eski Sağlık Bakanı Javid ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın görevini bırakmasıyla başlayan, iki günde aralarında bakan ve bakan yardımcılarının yer aldığı 59 siyasetçinin ayrılmasıyla sonuçlanan istifa dalgasıyla sarsılmıştı.

Başta Sunak ve Javid olmak üzere birçok kişi Johnson’dan görevini bırakmasını talep etmiş, BK Başbakanı da 7 Temmuz’da istifa kararı aldığını duyurmuştu.