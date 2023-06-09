Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson COVID-19 döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili olarak hakkında hazırlanan raporun ortaya çıkmasıyla milletvekilliğinden istifa etti. Johnson soruşturma komitesini eleştirerek, “İddiaları destekleyecek hiçbir kanıt olmadan görevden alınmaya zorlandım” dedi.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti.
Boris Johnson, Avam Kamarasını yanıltıp yanıltmadığını araştıran bir meclis soruşturmasıyla karşı karşıyaydı.
Johnson, “Bir avuç insan tarafından, iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadan, Muhafazakar Parti üyelerinin bile onayı olmadan görevden alınmaya zorlanıyorum.” açıklamasını yaptı.
“En ufak bir kanıt sunamadılar”
Yaptığı açıklamada, “Avam Kamarasını bilerek veya pervasızca yanılttığıma dair hala en ufak bir kanıt sunamadılar.” dedi.
Boris Johnson, parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına ilişkin Avam Kamarası soruşturmasını suçladı.
Johnson, soruşturma komitesinin kendisini parlamentodan atmak için aleyhindeki davaları kullanmaya kararlı olduğunu iddia etti.
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