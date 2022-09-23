Boccede Yakin Doğu play off’u garantiledi

Erkekler Bocce Ligi’nde 9.hafta maçları dün akşam oynandı. Ligin namağlup lideri YDÜ rakibi Taşkınköy Spor Kulübü’nü rahat bir skorla 3 – 0 yenerek 9’da 9 yaptı ve play – off’lara kalmayı garantiledi.

Gecenin önemli maçında ise son haftaların formda ekibi Girne Üniversitesi ile GÜHAD karşılaştı. Özellikle Doğuhan- Batuhan kardeşlerin iyi oyunu ile rakibini 2-1 yenen Girne, üst sıralara doğru tırmanışını gerçekleştirirken, GÜHAD ise bu mağlubiyetle play- off yarışında ağır bir yara aldı.

Deniz Plaza ise kaptan Orçun önderliğinde rakibi K.Kaymaklı’yı 3-0’lık sonuçla geçerek maç fazlası ile lig ikinciliğine yükseldi.