Spor

Boccede Yakin Doğu play off’u garantiledi

23 Eylül 2022
Boccede Yakin Doğu play off’u garantiledi






Erkekler Bocce Ligi’nde 9.hafta maçları dün akşam oynandı. Ligin namağlup lideri YDÜ rakibi Taşkınköy Spor Kulübü’nü rahat bir skorla 3 – 0 yenerek 9’da 9 yaptı ve play – off’lara kalmayı garantiledi.
Gecenin önemli maçında ise son haftaların formda ekibi Girne Üniversitesi ile GÜHAD karşılaştı. Özellikle Doğuhan- Batuhan kardeşlerin iyi oyunu ile rakibini 2-1 yenen Girne, üst sıralara doğru tırmanışını gerçekleştirirken, GÜHAD ise bu mağlubiyetle play- off yarışında ağır bir yara aldı.
Deniz Plaza ise kaptan Orçun önderliğinde rakibi K.Kaymaklı’yı 3-0’lık sonuçla geçerek maç fazlası ile lig ikinciliğine yükseldi.








Etiketler
23 Eylül 2022






Başa dön tuşu