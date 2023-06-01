Boccede kupa zamanı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Boccede kupa zamanı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Boccede kupa zamanı

Herkes İçin Spor Federasyonu Federasyon Kupası dün akşam oynanan ilk tur ve yarı final maçları ile start aldı.
Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile turnuva adı her sene Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Melekler Takımı’ndan bir sporcunun adı ile yapılmasına karar verildi. Bu sebeple Şampiyon Melekler – Selin Karakaya Federasyon Kupası adını alan turnuvada 6 takım boy gösterdi. İlk turda Deniz Plaza rakibi Girne Üniversitesi’ni zaman zaman zorlandığı karşılaşmada 2-0 yendi. Diğer ilk tur maçında ise GÜHAD rakibi Taşkınköy’ü yenerek yarı finale kaldı. GÜHAD yarı finalde ÖZEV ile karşılaştı. GÜHAD – ÖZEV maçı 1-1 sonuçlandı ve  maç penaltı pallino atışlarına geçti. Penaltı atışlarını kazanan GÜHAD finale kalan ilk takım oldu.
Gecenin diğer yarı final maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Deniz Plaza karşılaştı. Üçlü karşılaşmaya Yenal-Halit-Ulaş üçlüsü ile başlayan YDÜ, özellikle Halit’in vurma, Ulaş’ın da yaklaşma atışlarındaki üstün başarısı ile farkı açarak seti 9-2 kazanmasını bildi. İkili mücadeleyi de 7-6 kazanan YDÜ, maçı 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Final maçı 5 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan bocce sahasında oynanacaktır.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Herkes İçin Spor Federasyonu Federasyon Bocce Kupası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar