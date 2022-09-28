Boccede finalin adı Kaymaklı- Taşkınköy

Kadınlar Bocce Ligi’nde son hafta maçları dün akşam tamamlandı. Gecenin en önemli maçında Taşkınköy, YDÜ takımını yenerek son haftalarda muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve finale kalmayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise Girne az olan final şansına rağmen rakibi Balıkesir’e direnemedi ve maçı 9-1 kaybetti.

Bu sonuçla lig lideri Küçük Kaymaklı ile Taşkınköy Spor Kulübü finale adını yazdırdı. İki galibiyeti bulma esasına göre oynanacak final serisine Küçük Kaymaklı 1-0 önde başlayacak.