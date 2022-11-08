Boccede ferdi şampiyona tamamlandı

Kadınlar ve Erkekler Ferdi Bocce Şampiyonası dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Kadınlarda Tüzel Serden rakibi Serpil Kızıldere’yi finalde 12 – 4 yenerek 4. şampiyonluğunu elde etti. Yakın Doğu sporcusu Ayşe Arıca ise 3 oldu.

Erkeklerde ise ön eleme ve grup maçlarının ardından Ateş, Yenal, Remzi ve Halit final etabına kalan sporcular oldu. Yarı finalde Ateş Halit’i yenerken, Remzi de takım arkadaşı Yenal’ı geçerken finale kalan iki sporcu oldular. Çok çekişmeli geçen finali 12-9 alan Ateş üst üste 3.kez ferdi şampiyon olurken, Remzi Öztenekecioğlu ikinci, 3.maçını kazanan Yenal Senin ise üçüncü oldu.