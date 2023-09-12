Boccede erkelerde en büyük YDÜ - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Eylül 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Boccede erkelerde en büyük YDÜ

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Boccede erkelerde en büyük YDÜ

Erkekler Bocce Ligi’nde play off finali dün akşam oynandı. Normal sezonu lig lideri bitiren Yakın Doğu, play off yarı finalinde Deniz Plaza’yı eleyen GÜHAD ile karşılaştı. Seriye 1-0 önde başlayan YDÜ üçlü karşılaşmaya Remzi’nin güzel atışlarıyla 5-0 önde başladı. Daha sonra GÜHAD dan Hüseyin’in oyuna ağırlığını koymasıyla maç bir anda 8-5 GÜHAD lehine döndü. Maça etkisiz başlayan Yenal yerine oyuna giren Ulaş’ın etkili atışları ve Halit’in kritik anlarda attığı vurma atışları ile rüzgarı arkasına alan YDÜ maçı 12-8 alarak setlerde 1 – 0 öne geçti. Tekli müsabakalarda ise Yenal ile Mustafa karşılaşırken, ikili müsabaka da ise Remzi/Halit – Önder/Turan karşılaştı. İkili karşılaşma 8- 5 GÜHAD üstünlüğü ile devam ederken. Yenal tekli maçta üstünlüğü ele aldı ve maçın baştan sonuna farkı açarak ilerledi. Yenal’ın seti 12-3 kazanması ile Yakın Doğu maçı 2-0 a getirerek üst üste 5., toplamda ise altıncı şampiyonluğu alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

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Tags:Erkekler Bocce LigiYDÜ
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