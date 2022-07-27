Bocce Kadınlar Ligi başladı
Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Bocce Ligi dün akşam oynanan karşılaşmalar ile başladı. Toplam 5 takımın çift devreli lig usulüne göre oynayacağı sezonda dün akşam çekişmeli müsabakalar gerçekleşti.
Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
K.KAYMAKLI– BALIKESİR: 9-6
GİRNE ÜNİVERSİTESİ – YDÜ: 2-9
TAŞKINKÖY– GİRNE ÜNİVERSİTESİ: 3-9
YDÜ – K.KAYMAKLI: 6-9
TAKIM O G M A Y AV PUAN
1- K.KAYMAKLI 2 2 0 18 12 6 6
2- YDÜ 2 1 1 15 11 4 4
3- GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 11 12 -1 4
4- BALIKESİR 1 0 1 6 9 -3 1
5- TAŞKINKÖY 1 0 1 3 9 -6 1