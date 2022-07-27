Spor

Bocce Kadınlar Ligi başladı

27 Temmuz 2022
Bocce Kadınlar Ligi başladı






Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Bocce Ligi dün akşam oynanan karşılaşmalar ile başladı. Toplam 5 takımın çift devreli lig usulüne göre oynayacağı sezonda dün akşam çekişmeli müsabakalar gerçekleşti.




Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



K.KAYMAKLI– BALIKESİR: 9-6

GİRNE ÜNİVERSİTESİ – YDÜ: 2-9

TAŞKINKÖY– GİRNE ÜNİVERSİTESİ: 3-9

YDÜ – K.KAYMAKLI: 6-9

 

 

TAKIM                               O                   G                   M                  A                   Y                AV             PUAN

1- K.KAYMAKLI                 2                    2                    0                    18                 12              6                 6

2- YDÜ                               2                    1                    1                    15                 11              4                 4

3- GİRNE ÜNİVERSİTESİ  2                    1                    1                    11                 12              -1               4

4- BALIKESİR                   1                     0                    1                    6                    9                 -3               1

5- TAŞKINKÖY                 1                     0                    1                    3                    9                 -6               1

 



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27 Temmuz 2022






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