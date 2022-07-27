Bocce Kadınlar Ligi başladı

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Bocce Ligi dün akşam oynanan karşılaşmalar ile başladı. Toplam 5 takımın çift devreli lig usulüne göre oynayacağı sezonda dün akşam çekişmeli müsabakalar gerçekleşti.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

K.KAYMAKLI– BALIKESİR: 9-6

GİRNE ÜNİVERSİTESİ – YDÜ: 2-9

TAŞKINKÖY– GİRNE ÜNİVERSİTESİ: 3-9

YDÜ – K.KAYMAKLI: 6-9

TAKIM O G M A Y AV PUAN

1- K.KAYMAKLI 2 2 0 18 12 6 6

2- YDÜ 2 1 1 15 11 4 4

3- GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 11 12 -1 4

4- BALIKESİR 1 0 1 6 9 -3 1

5- TAŞKINKÖY 1 0 1 3 9 -6 1