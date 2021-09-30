BM’den Etiyopya’ya tepki: Şoke olduk

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya hükümetinin BM insani yardım çalışanlarını “kovma” kararı karşısında “şoke olduğunu” belirtti.

BM’nin tüm insani yardım operasyonlarının “tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri” doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Guterres, “BM, Etiyopya’da çaresiz durumdaki insanlara gıda, ilaç, su ve hijyen malzemeleri gibi hayat kurtaran yardımlar sağlıyor. Etiyopya’da bu işi yapan BM çalışanlarına güvenim tam.” değerlendirmesinde bulundu.

72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi

Guterres, ülkedeki BM çalışanlarının insani yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilmesi için Etiyopya hükümeti ile temasta olduklarını belirtti.

Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 7 BM çalışanının 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler bulunuyor.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020’de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran’da Tigray’ın başkenti Mekelle’den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF’nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.