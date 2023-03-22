Birleşmiş Milletler (BM), aşırı kullanım ve iklim krizi sebebiyle yaşanacak bir su krizinin an meselesi olduğu ve yakın zamanda su kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Bugün New York’ta başlayıp üç gün sürecek olan, 1977’den beri yapılacak ilk büyük BM su zirvesine binlerce delege katılıyor.

Zirveden hemen önce ortaya konan raporda dünyanın “vampirce aşırı su tükettiği ve aşırı geliştiği, kör bir şekilde tehlikeli bir yolda ilerlendiği” ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres suyun “sürdürülebilir şekilde kullanılmaması, kirlilik ve kontrol edilemeyen küresel ısınma” nedeniyle tükendiğini söyledi.

BM tarafından yayımlanan rapor, küresel ısınma mevsimsel kıtlıkları artırırken aşırı kullanım ve kirlilik sebebiyle “kıtlığın salgına dönüştüğü” konusunda uyarıyor.

Raporun editörlerinden Richard Connor küresel nüfusun yüzde 10’unun “yüksek ya da kritik su seviyesindeki yerlerde yaşadığını” söylüyor.

Connor BBC’ye yaptığı açıklamada, “Raporumuzda 3,5 milyar insanın yılda en az bir ay su stresi koşullarında yaşadığını söylüyoruz” dedi.

Pazartesi yayımlanan en son BM iklim raporuna göre, dünya nüfusunun yarıya yakını yılın en azından bir döneminde su kıtlığı yaşıyor.

Connor yaptığı basın açıklamasında küresel su arzına gelindiğinde “belirsizliklerin arttığını” söyledi:

“Eğer bu konuda adımlar atılmazsa kesinlikle bir küresel kriz olacak.”

BM Genel Sekreter Yardımcısı Usha Rao Monari BBC’ye yaptığı açıklamada, kaynakların gelecekte daha dikkatli yönetilmesi gerekeceğini belirtti:

“Son birkaç on yılda yönettiğimizden daha etkili bir şekilde yönetirsek gezegende yeterince su var.

“Bence yeni yönetişim modelleri, yeni finans modelleri, su kullanımı ve suyun yeniden kullanımı için her zamankinden daha yeni modeller bulmamız gerekecek.

“Su sektörünün ve su kullanımının nasıl yönetileceği konusunda teknoloji ve inovasyonun çok büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum.”