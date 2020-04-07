Dünya

BM’den artan kadına şiddeti önleme çağrısı

7 Nisan 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Corona virüs (Covid-19) karantinası altında bazı ülkelerde artan kadına şiddetin önlenmesi çağrısı yaptı.

Guterres yazılı açıklama yaparak, Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile kısıtlamaların dünya genelinde aile içi şiddeti de artırdığı belirtti.

Son birkaç haftada karantina yüzünden bazı ülkelerde şiddete maruz kalan ve yardım isteyen kadınların sayısının ik katına çıktığını kaydeden Guterres, hükumetlere bu süreçte kadına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu.

Şiddete maruz kalan kadınların sığınabilecekleri barınakların açık kalması gerektiğini belirten Guterres, şiddet yanlısı istismarcıların ise cezalandırılması için yargı sistemlerinin çalışması gerektiğini vurguladı.

BM verilerine göre ise son birkaç haftada ABD, Hindistan, Güney Afrika, Fransa, Türkiye ve Avustralya’da aile içi ve kadına şiddet vakaları arttığı bildirildi.



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