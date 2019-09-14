BM’den ABD Yüksek Mahkemesi’nin ‘sığınmacı’ kararına eleştiri

BMMYK S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahecic, ABD Y\u00fcksek Mahkemesi'nin s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 karar\u0131na ili\u015fkin, "\u015eiddet veya zul\u00fcmden ka\u00e7an insanlar\u0131n uluslararas\u0131 korumaya ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fckteki iltica prosed\u00fcrlerine tam olarak eri\u015febilmeleri gerekti\u011fini yineliyoruz" dedi.\r\n\r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler\u00a0M\u00fclteciler Y\u00fcksek Komiserli\u011finden (BMMYK),\u00a0ABD Y\u00fcksek Mahkemesi'nin, Ba\u015fkan\u00a0Donald Trump\u00a0y\u00f6netiminin, \u00fclkeye al\u0131nan\u00a0Orta Amerikal\u0131 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131\u00a0say\u0131s\u0131na\u00a0s\u0131n\u0131rland\u0131rma\u00a0getirmesi talebini onaylamas\u0131ndan, \u00fcz\u00fcnt\u00fc duyuldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\nBMMYK S\u00f6zc\u00fcs\u00fc\u00a0Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, t\u00fcm g\u00f6\u00e7menlerin s\u0131\u011f\u0131nma ba\u015fvurusu yapmaya hakk\u0131 oldu\u011funu ve bu ki\u015filere uluslararas\u0131 koruma sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nMahecic, ABD Y\u00fcksek Mahkemesi'nin karar\u0131n\u0131 ele\u015ftirerek, "Bu karar\u0131n s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar \u00fczerindeki etkisinden dolay\u0131 \u00fczg\u00fcn\u00fcz. \u015eiddet veya zul\u00fcmden ka\u00e7an insanlar\u0131n uluslararas\u0131 korumaya ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fckteki iltica prosed\u00fcrlerine tam olarak eri\u015febilmeleri gerekti\u011fini yineliyoruz." dedi.\r\n\r\nABD-Meksika s\u0131n\u0131r\u0131ndaki g\u00f6\u00e7menlerin kimlik tespitlerinin h\u0131zl\u0131ca yap\u0131lmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunan Mahecic, bu ki\u015filerin s\u0131\u011f\u0131nma hakk\u0131 da dahil olmak \u00fczere hak ettikleri t\u00fcm ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n ve g\u00fcvenliklerinin sa\u011flanmas\u0131n\u0131n \u015fart oldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\nS\u00f6zc\u00fc Mahecic, "s\u0131\u011f\u0131nacak bir liman" arayan aileler ve ebeveynlerinden kopar\u0131lm\u0131\u015f \u00e7ocuklar\u0131n kaderinden endi\u015fe duydu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\nABD Y\u00fcksek Mahkemesi, \u00f6nceki g\u00fcn Ba\u015fkan Donald Trump y\u00f6netiminin, \u00fclkeye al\u0131nan Orta Amerikal\u0131 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 say\u0131s\u0131na s\u0131n\u0131rland\u0131rma getirilmesi talebini onaylam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nKarara dair sevincini Twitter'dan payla\u015fan Trump, "S\u0131n\u0131r ilticas\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir ABD Y\u00fcksek Mahkemesi kazan\u0131m\u0131!" ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBa\u015fkanl\u0131k kampanyas\u0131 boyunca ABD'ye y\u00f6nelik iltica ve g\u00f6\u00e7men ak\u0131n\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde bitirece\u011fi s\u00f6z\u00fcn\u00fc veren Trump, Orta ve G\u00fcney Amerika'dan gelen g\u00f6\u00e7menleri Meksika s\u0131n\u0131r\u0131nda bekletme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n