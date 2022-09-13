BM: Taliban, Afganistan’daki kadın personelimizi taciz ve tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’daki kadın çalışanlarının Taliban tarafından tehdit ve taciz edildiğini öne sürdü.

BM Afganistan Yardım Misyonu’nun pazartesi yayımladığı açıklamada, tehdit ve tacizlerin bir süredir yaşandığı, pazartesi günü Taliban’ın BM için çalışan üç kadını geçici olarak gözaltına alıp sorguya çektiği savunuldu.

Gözaltına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Açıklamada, “BM, Afganistan’daki kadın personeli hedef alan taciz ve tehditlere bir an önce son verilmesi çağrısı yapıyor” dendi.

Ayrıca BM, ülkede çalışan tüm personel için güvenlik garantisi verilmesini de talep etti.

Taliban sözcüsü Bilal Karimi ise aynı gün yayımladığı açıklamada iddiaları reddetti.

Karimi, “BM Afganistan Yardım Misyonu tarafından paylaşılan bilgiler doğru değil. Hiçbir BM çalışanı gözaltına alınmadı” dedi.

Sözcü, “Kandehar’da kadınların bir araya geldiği bir etkinlik yapıldı. Kendilerinden açıklama talep edildiğinde, bu kişilerin BM çalışanı olduğu öğrenildi, daha sonra devam etmelerine izin verildi” ifadelerini kullandı.

Karimi, etkinliğin neyle ilgili olduğuna veya kaç kadının katıldığına dair bilgi paylaşmadı.

ABD’nin geçen yıl ağustosta ülkeden çekilmesiyle Taliban önce başkent Kabil’i daha sonra da ülkenin tamamını ele geçirmişti.

Öte yandan son dönemde Taliban’ın kız çocuklarının okula gönderilmesi gibi konularda kendi içinde yaşadığı ihtilaflar gündeme gelmişti.

Taliban, ülkenin doğusundaki Paktiye vilayetinde kız çocuklarının gittiği okulları, geçen hafta eğitime başladıktan birkaç gün sonra tekrar kapatmıştı.

Şu anda üniversite ve 6’ncı sınıfa kadar okuyan kadınların ve kız çocuklarının eğitim almasına izin verilirken, ortaokul ve lise düzeyindekilerin okula gitmesi yasak.

Kısıtlamanın martta kaldırılmasına karar verilmiş fakat okulların açılmasına saatler kala uygulama iptal edilmişti. Bu da Taliban’ın yönetim kadrosunda fikir ayrılıkları oluştuğuna dair bir sinyal vermişti.

BM İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris, pazartesi günü BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki konuşmasında, Taliban başa geçtiğinden beri ülkede yaklaşık 850 bin kız çocuğun okula gidemediğini