BM: Sri Lanka’da 5,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM’nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında, ülkedeki krize dair son durumu değerlendirdi.

Sri Lanka’daki ekonomik krizin büyük bir insani krize dönüşme ihtimalinden endişe duyduğunu belirten Laerke, “BM Sri Lanka Ofisi, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ülkede savunmasız ve krizden en çok etkilenen 1,7 milyon kişinin ihtiyacını giderebilmek için dün 47 milyon ABD dolarlık yardım planı başlattı.” ifadesini kullandı.

Laerke, ekonomik krizin ülkede ciddi sonuçlar doğurmaya başladığını vurgulayarak, “Çok sayıda insan doğru düzgün beslenemiyor. Tarım ve temel geçim kaynakları krizden olumsuz etkilendi. Halkın sağlık hizmeti, güvenlik ve eğitime erişimi büyük tehlike altında.” diye konuştu.

“5,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu tahmin ediliyor.” diyen Laerke, Sri Lanka için başlattıkları 4 aylık yardım planı kapsamında krizden en çok etkilenenlere hayati yardım ulaştırılması ve krizin daha büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Laerke, bağışçıların yardım planına destek için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirterek, “Sri Lanka için uluslararası dayanışma çağrısı yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Sri Lanka’daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka’da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs’ta Başbakanlık Ofisi’nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs’ta istifa etmişti. Başbakan’ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs’ta Ranil Wickremesinghe’yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.