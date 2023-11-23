BM: Gazze’de saat başı 2 anne öldürülüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının öldürüldüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, “Gazze’deki kadınlar, barış için dua ettiklerini ancak barış olmayacaksa da uykularında kollarında çocuklarıyla hızlı bir şekilde ölmek için dua ettiklerini anlatıyorlar. Dünyanın herhangi bir yerinde bir annenin bu şekilde dua etmek zorunda kalması, hepimizi utandırmalı.” ifadelerini kullandı.

Bahous, 7 Ekim’den önce işgal altındaki Filistin topraklarında sivil ölümlerin yüzde 67’sinin erkeklerden oluştuğunu kaydederek, durumun 7 Ekim’den sonra tersine döndüğünü, Gazze’de öldürülen 14 bin sivilin yüzde 67’sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

“Bu, Gazze’de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının öldürüldüğü anlamına geliyor.” diyen Bahous, Gazze’de halihazırda yaklaşık 800 bin kadının yerinden edildiğini açıkladı.

“Doğum mutlu bir başlangıç olması gerekirken ölüm, yıkım ve korkuyla gölgeleniyor”

BM Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem de gelecek ay içinde Gazze’de 5 bin 500 hamile kadının doğum yapmasının beklendiğini aktardı.

Kanem, günde yaklaşık 18 kadının “korkunç durumlarda” doğum yaptığını anlatarak, yeni doğan bebeklerin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

“Doğum mutlu bir başlangıç olması gerekirken ölüm, yıkım ve korkuyla gölgeleniyor.” diyen Kanem, hamile kadınların yüzde 15’inin riskli doğum tehlikesi taşıdığını ve daha zor durumlara maruz kaldığını belirtti.

Kanem, UNFPA’nın son 47 günde doğum yapan 7 bin kadın için derin endişe duyduğunu belirterek bu kadınların, gerekli bakımı alamadığını söyledi.

Batı Şeria’da 70 bin hamile kadının bulunduğu bilgisini paylaşan Kanem, bunların 8 bininin gelecek ay doğum yapacağını, bölgede yerleşimci şiddetinin arttığını ve halkın yerinden edildiğini dile getirdi.