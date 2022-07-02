BM: Afganistan’da 1,2 milyon kız ortaokul öğrenimini sürdüremiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 50’nci Oturumu kapsamında “Afganistan’da kadın ve kızların hakları” üzerine yapılan özel oturumda konuşan İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede kadınların durumuna dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Bachelet, Afganistan’da yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle, “kadınların yönettiği hane halkının yüzde 90’ının açlık veya gıda güvensizliğinden etkilendiğini” kaydetti.

Her meslek grubundan kadınlara şiddetin artış gösterdiğini vurgulayan Bachelet, kadınlara yönelik uygulanan kılık kıyafet ve hareket kısıtlamasının kadınlar arasında psikolojik hastalıkları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

“Somut değişimlere gidilmezse Afganistan’daki kadınları daha karanlık bir gelecek bekliyor”

Bachelet, “Ülke ekonomisi toptan çöküş yaşarken işsiz kadın sayısı büyük miktarda arttı ve kadınların yönettiği çok sayıda iş yeri kapatıldı.” ifadesini kullandı.

Taliban geçici hükümetinin verdiği sözlere rağmen kadınların eğitim haklarına yönelik kısıtlamaların sürdüğüne dikkati çeken Bachelet, “1,2 milyon kız, ortaokul öğrenimine devam edemiyor.” açıklamasında bulundu.

Bachelet, somut değişimlere gidilmezse Afganistan’daki kadınları daha karanlık bir geleceğin beklediğini belirterek, Taliban geçici hükümetine, “kadınların çağrılarına kulak vererek yapıcı diyalog ortamı oluşturma” ve “kızların ortaokul öğrenimine devamını sağlama” çağrısını iletti.