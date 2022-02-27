BM: 368 bin mülteci Ukrayna’dan komşu ülkelere geçti

Birle\u015fmi\u015f Milletler, Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 368 bin m\u00fcltecinin kom\u015fu \u00fclkelere ge\u00e7ti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nRus birlikleri Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'e do\u011fru ilerlerken, ellerinde bavullar\u0131 ve yanlar\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131yla binlerce Ukraynal\u0131 s\u0131n\u0131rlara ak\u0131n etti.\r\n\r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler, 368 bin m\u00fcltecinin Rusya'n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ukrayna`dan di\u011fer kom\u015fu \u00fclkelere ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n