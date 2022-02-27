Dünya

BM: 368 bin mülteci Ukrayna’dan komşu ülkelere geçti

27 Şubat 2022
Birleşmiş Milletler





Birleşmiş Milletler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerlerken, ellerinde bavulları ve yanlarında çocuklarıyla binlerce Ukraynalı sınırlara akın etti.




Birleşmiş Milletler, 368 bin mültecinin Rusya’nın saldırısının ardından Ukrayna`dan diğer komşu ülkelere geçtiğini söyledi.





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27 Şubat 2022


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