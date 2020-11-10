Bloomberg, Karabağ’da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan’ın stratejik zaferi

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki zaferini manşete taşıyan ABD’li Bloomberg, barış anlaşmasında Türkiye’nin rolünü vurgulayan bir makale yayınladı. Türkiye’nin bundan sonra bölgede önemli bir güç olduğu vurgulanan makalede, “Bu anlaşma Erdoğan için stratejik bir zafer” denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan- Ermenistan arasında devam eden çatışmalara ateşkes çağrısında bulunan bir bildiriye imza attı.

İmzalanan bildirinin ardından açıklamalarda bulunan Aliyev’in, ateşkese ayak direten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşhinyan’ın, Azerbaycan’ın “demir yumruğu” sayesinde imzayı attığını aktarmasının ardından Azerbaycan’ın zaferi, resmi olarak kanıtlandı.

“ERDOĞAN İÇİN STRATEJİK BİR ZAFER”

Azerbaycan’ın zaferini manşete taşıyan ABD’li Bloomberg, barış anlaşmasında Türkiye’nin rolünü vurgulayan bir makale yayınladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye için oldukça önemli bir zafer olduğunu vurgulayan Bloomberg, Türkiye’nin bundan böyle bölgede önemli bir güç olacağını vurguladı.