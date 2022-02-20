Dünya
Blinken: Rus tankları Ukrayna’ya girene kadar diplomasiyi zorlayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye karar verdiğine inandıklarını ancak tanklar bu ülkeye girene, uçaklar uçana kadar diplomatik yollarla Putin’i kararından vazgeçirmeye çalışacaklarını söyledi.
CNN televizyonunda değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Belarus’taki asker sayısını artırıp buradaki tatbikatları devam ettireceğine dair açıklamasının, kendileri açısından endişe verici olduğunu dile getirdi.
Blinken, “Bu durum, benim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde de ortaya koyduğum gibi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaya bahane olarak bir dizi provokasyon yaratmaya çalıştığı oyununun işlediğini gösteriyor” diye konuştu.