Bitcoin’de 23 bin dolarlık yeni zirve

En çok bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, mart ayından bu yana yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor.

Rusya merkezli haber sitesi Sputniknews’te yer alan habere göre, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yüzde 13’den çok artışla 23 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı, birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.

Kasım ayında 19.800 fiyatla rekor fiyata ulaşan Bitcoin, konumunu koruyamamış ve 17 bin dolar seviyelerine gerilemişti.

Kripto para uzmanları Bitcoin’in 2021 yılında 50.000 dolar ile 200.000 dolar arasına çıkmasını beklediklerini açıkladı.