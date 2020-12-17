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Bitcoin’de 23 bin dolarlık yeni zirve

17 Aralık 2020
bitcoin yukseldi



Dünyanın önde gelen kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 23 bin doları aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.



devlet piyangosu





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17 Aralık 2020


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