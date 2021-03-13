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Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı

13 Mart 2021
bitcoin





Bitcoin’in değeri bugün 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Kripto paranın değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti.





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13 Mart 2021


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