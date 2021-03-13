Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı

Bitcoin'in de\u011feri bug\u00fcn 60 bin dolar\u0131 a\u015farak yeni bir rekora imza att\u0131. Kripto paran\u0131n de\u011feri \u00fc\u00e7 hafta \u00f6nce 59 bin dolara yakla\u015ft\u0131ktan sonra 50 bin dolar\u0131n alt\u0131na gerilemi\u015fti.\r\n\r\n\r\nKripto para birimi\u00a0Bitcoin\u00a0daha geni\u015f bir \u015fekilde benimsenece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine \u00e7\u0131karak yeni bir rekor k\u0131rd\u0131.\r\n\r\nBitcoin 60.622,00 dolara kadar y\u00fckseldikten sonra geri \u00e7ekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden i\u015flem g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nBitcoin, bu hafta i\u00e7inde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmas\u0131yla birlikte y\u00f6n\u00fcn\u00fc tekrar yukar\u0131 \u00e7evirmi\u015fti. Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep \u00fczerine kripto para birimini yeniden kuraca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir giri\u015fimle Bitcoin ve di\u011fer kripto paralara yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n21 \u015eubat'ta 58 bin dolara ula\u015fan Bitcoin, ertesi g\u00fcn 50 bin dolar\u0131n alt\u0131na gerilemi\u015fti.\r\n\r\nBILL GATES UYARMI\u015eTI\r\n\r\nKripto para birimi Bitcoin'e kar\u015f\u0131 ba\u015f\u0131ndan beri mesafeli bir tav\u0131r sergileyen \u00fcnl\u00fc i\u015f insan\u0131 Bill Gates de d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Bitcoin'in \u00e7evreye verdi\u011fi zarar nedeniyle ka\u00e7\u0131n\u0131lmas\u0131 gereken bir yat\u0131r\u0131m oldu\u011funu belirtmi\u015fti.\r\n\r\n