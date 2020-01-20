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Bisiklette Milli Takımı Antrenörü Zihni Üney oldu

20 Ocak 2020

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Milli Takım antrenörlüğüne Zihni Üney’in getirildiği açıkladı.

Mustafa Cevdet başkanlığındaki federasyon yönetimi 15 Ocak 2020 tarihli toplantıda aldığı karar ile tecrübeli isim Zihni Üney’in milli takımı çalıştıracağını duyurdu ve ilk olarak 3- 9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Milli Takım Kampı için hazırlıklara başlandığını açıkladı.
Kampa, takımların önerisiyle aday genç ve yıldız sporcular katılacak.

Bisiklette 2020 faaliyet programı aşağıdaki şekilde açıklandı:

Tarih FaaliyetYerTürüKategorisi
BaşlangıçBitiş
2020-02-032020-02-09Milli Takım Hazırlık KamplarıKantaraYolBüyük Erkek, Genç Erkek, Yıldız A
2020-02-152020-02-16VELO ALANYA JUNIOR CUPANTALYAYolGE,GB
2020-02-232020-02-23The YafaLefkoşaYolBütün Kategoriler
2020-03-142020-03-15TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP PYYDidim/AYDINYolBütün Kategoriler
2020-03-222020-03-22TT Yol YarışıLefkoşaYolBütün Kategoriler
2020-04-052020-04-05Meclis Ormanı Mtb YarışıLefkoşaDağBütün Kategoriler
2020-04-122020-04-12Kriteryum Yol YarışıGazimağusaYolBütün Kategoriler
2020-04-252020-04-25ERCİYES MTB CUPErzurumDağBE,GE,BB,GB
2020-05-172020-05-19TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 19 MAYIS KKTC Y.Y. 2 EtaplıKıbrısYolBütün Kategoriler
2020-05-242020-05-24Paralik Power Yol YarışıGazimağusaYolBütün Kategoriler
2020-05-302020-05-31TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.ETAP KARESİ KUPASI PYYBalıkesirYolBütün Kategoriler
2020-06-062020-06-06Kriteryum Yol YarışıLefkoşaYolBütün Kategoriler
2020-06-142020-06-14MTB BRT YarışıLefkoşaDağBütün Kategoriler
2020-06-282020-06-2824. Benon Dervişler İskele Yol YarışıİskeleYolBütün Kategoriler
2020-07-122020-07-12TT Yol YarışıLefkeYolBütün Kategoriler
2020-07-152020-07-15TÜRKİYE ŞAMP. 4.ETAP15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA Y.Y.MarmarisYolBE,GE,M,BB,GB
2020-07-152020-07-15TÜRKİYE ŞAMP. 4.ETAP15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA Y.Y.KastamonuYolBütün Kategoriler
2020-07-262020-07-26Long Beach Yol YarışıİskeleYolBütün Kategoriler
2020-08-022020-08-02TT Yol ŞampiyonasıLefkeYolBütün Kategoriler
2020-08-132020-08-14TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 5.ETAP PYYGiresunYolGE,GB,BB,YB
2020-08-162020-08-16MTB ŞampiyonasıLefkoşaDağBütün Kategoriler
2020-08-292020-08-29KKTC Yol ŞampiyonasıGazimağusaYolYA,YB,M,YB
2020-08-302020-08-30KKTC Yol ŞampiyonasıGazimağusaYolBE,GE,BB,GB
2020-09-112020-09-13TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6.ETAP SEZON KAPANIŞ PYYBodrumYolBütün Kategoriler
2020-11-142020-11-15II. Green Pedal Gran FondoİskeleYolBütün Kategoriler


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