Bisiklette Milli Takımı Antrenörü Zihni Üney oldu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Milli Takım antrenörlüğüne Zihni Üney’in getirildiği açıkladı.

Mustafa Cevdet başkanlığındaki federasyon yönetimi 15 Ocak 2020 tarihli toplantıda aldığı karar ile tecrübeli isim Zihni Üney’in milli takımı çalıştıracağını duyurdu ve ilk olarak 3- 9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Milli Takım Kampı için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Kampa, takımların önerisiyle aday genç ve yıldız sporcular katılacak.

Bisiklette 2020 faaliyet programı aşağıdaki şekilde açıklandı: