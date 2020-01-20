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Bisiklette Milli Takımı Antrenörü Zihni Üney oldu
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Milli Takım antrenörlüğüne Zihni Üney’in getirildiği açıkladı.
Mustafa Cevdet başkanlığındaki federasyon yönetimi 15 Ocak 2020 tarihli toplantıda aldığı karar ile tecrübeli isim Zihni Üney’in milli takımı çalıştıracağını duyurdu ve ilk olarak 3- 9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Milli Takım Kampı için hazırlıklara başlandığını açıkladı.
Kampa, takımların önerisiyle aday genç ve yıldız sporcular katılacak.
Bisiklette 2020 faaliyet programı aşağıdaki şekilde açıklandı:
|Tarih
|Faaliyet
|Yer
|Türü
|Kategorisi
|Başlangıç
|Bitiş
|2020-02-03
|2020-02-09
|Milli Takım Hazırlık Kampları
|Kantara
|Yol
|Büyük Erkek, Genç Erkek, Yıldız A
|2020-02-15
|2020-02-16
|VELO ALANYA JUNIOR CUP
|ANTALYA
|Yol
|GE,GB
|2020-02-23
|2020-02-23
|The Yafa
|Lefkoşa
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-03-14
|2020-03-15
|TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP PYY
|Didim/AYDIN
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-03-22
|2020-03-22
|TT Yol Yarışı
|Lefkoşa
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-04-05
|2020-04-05
|Meclis Ormanı Mtb Yarışı
|Lefkoşa
|Dağ
|Bütün Kategoriler
|2020-04-12
|2020-04-12
|Kriteryum Yol Yarışı
|Gazimağusa
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-04-25
|2020-04-25
|ERCİYES MTB CUP
|Erzurum
|Dağ
|BE,GE,BB,GB
|2020-05-17
|2020-05-19
|TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 19 MAYIS KKTC Y.Y. 2 Etaplı
|Kıbrıs
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-05-24
|2020-05-24
|Paralik Power Yol Yarışı
|Gazimağusa
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-05-30
|2020-05-31
|TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.ETAP KARESİ KUPASI PYY
|Balıkesir
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-06-06
|2020-06-06
|Kriteryum Yol Yarışı
|Lefkoşa
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-06-14
|2020-06-14
|MTB BRT Yarışı
|Lefkoşa
|Dağ
|Bütün Kategoriler
|2020-06-28
|2020-06-28
|24. Benon Dervişler İskele Yol Yarışı
|İskele
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-07-12
|2020-07-12
|TT Yol Yarışı
|Lefke
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-07-15
|2020-07-15
|TÜRKİYE ŞAMP. 4.ETAP15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA Y.Y.
|Marmaris
|Yol
|BE,GE,M,BB,GB
|2020-07-15
|2020-07-15
|TÜRKİYE ŞAMP. 4.ETAP15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA Y.Y.
|Kastamonu
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-07-26
|2020-07-26
|Long Beach Yol Yarışı
|İskele
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-08-02
|2020-08-02
|TT Yol Şampiyonası
|Lefke
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-08-13
|2020-08-14
|TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 5.ETAP PYY
|Giresun
|Yol
|GE,GB,BB,YB
|2020-08-16
|2020-08-16
|MTB Şampiyonası
|Lefkoşa
|Dağ
|Bütün Kategoriler
|2020-08-29
|2020-08-29
|KKTC Yol Şampiyonası
|Gazimağusa
|Yol
|YA,YB,M,YB
|2020-08-30
|2020-08-30
|KKTC Yol Şampiyonası
|Gazimağusa
|Yol
|BE,GE,BB,GB
|2020-09-11
|2020-09-13
|TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6.ETAP SEZON KAPANIŞ PYY
|Bodrum
|Yol
|Bütün Kategoriler
|2020-11-14
|2020-11-15
|II. Green Pedal Gran Fondo
|İskele
|Yol
|Bütün Kategoriler