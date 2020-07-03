Birleşik Krallık’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bini geçti

Birleşik Krallık’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131’e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.

Avrupa’da birinci sırada

Birleşik Krallık, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa’da 1’inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya’dan sonra 3’üncü sırada yer alıyor.