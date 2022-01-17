Birkan ve mezun takibi

Birkan Uzun… Biz bu genci çok geç tanıdık çok erken kaybetti. Geçtiğimiz hafta da onu sonsuzluğa uğurladık. Antartika’nın en yüksek tepesinde KKTC bayrağını açmasa onu tanımayacaktık. Dağcılık sonuçtan Birtan’ın hobisi… Elbette o alanda yaptıklarını da unutmamak gerekir. Dünyanın en yüksek 7 zirvesinden 5’ine tırmanmak elbette çok büyük bir başarı. Ancak Birkan bence çok daha önemli işlere imza atmış şu kısacık ömründe…

Eğitim hayatında rastlantısal olmayan çok önemli başarıları var… Daha 3-4 yaşında onlarca hikaye kitabında anlatılanları aklında tutabiliyor. İlkokula başlamadan okumayı söküyor. Her yıl 2 bin civarında öğrencinin katıldığı Kolej Sınavı’nda KKTC birincisi olarak TMK’ya giriyor. Girmek bir yana 10.00 derece ile mezun oluyor.

Buraya kadar yaptıklarını yapan belki 3-5 öğrenci daha bulabiliriz. TMK’da okurken 6 A level almak ne demek bilir misiniz? Ben bunu daha önce ne duydum ne gördüm. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmeniz için size küçük bir örnekle açıklamak istiyorum.

İngiltere’de 3 yıl önce oğlumun okuduğu kolejde ilgili uzmanla, hangi A Level derslerini seçeceği konusunda görüşüyoruz. Ben uzmana dedim ki; “çocuğun dersleri ve GCSE notları gördüğünüz gibi iyidir, 3 A Level yerine 4 A Level alabilir mi?” Uzmanın cevabı ise “hiç gerek yok, zaten 3 A Level ile İngiltere’nin çok önemli üniversitelerine girebilir, 4 A Level alması onu zorlayabilir” şeklinde olmuştu. Şimdi oğlum 3 A Level ile İngiltere’nin en saygın üniversitelerinin birinde aynı Birtan gibi “computer science” okumaktadır.

İngiltere’de 6 A Level alan bir çocuk kesin ulusal gazetelere konu olur. 4 veya 5 A Level alanı duydum ama 6 A Level almak olağan üstü bir durum… Birtan aynı zamanda bir de Amerika’daki üniversitelere girmek için yapılan SAT sınavında tam puan alarak yine müthiş bir iş başarmıştı.

Ama esas mesele, hangi üniversite sıralama kurumuna bakarsanız bakın, dünyanın en iyi 5 üniversitesi arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology(MIT)’ye adımını atmış olmasıdır. Birtan bildiğim kadarı ile MİT’ye giren ilk Kıbrıslı Türk öğrenciydi. Bundan sonra da MIT’ye birilerinin girip girmeyeceğini da söylemek çok zor. Hele Kıbrıs’taki bir okuldan çıkıp gitmek başlı başına bir olay…

Zaten böyle bir üniversitede okurken siz dünyanın en önemli firmalarının takibi altındasınız. Ki öyle de oldu. Üniversitenin 3. sınıfında Amazon’dan staja başlayan Birtan daha sonra da Amazon’da Software Geliştirme Uzmanı olarak işe başlar…

Birtan’ın yaptıkları ve yaşasaydı yapacağı çok daha önemli işleri vardı. Esas mesele biz devlet olarak Birtan ve Birtan gibi başarılı gençlerden nasıl yararlanacağız. Bizim bir mezun takip sistemimiz olmadığı için dünyanın birçok yerinde başarılı olmuş gençlerden haberdar değiliz. Lise biter ve bu gençler ile bağımız kopar.

Düşünün ki Antartika’nın tepesinde bayrak açmasaydı Birtan’dan haberi olmayacaktı birçoğumuzun… Eminim ki devletimizin de Birtan gibi bir başarılı bireyden haberi yoktu. Bu devletin dünyanın en önemli firmalarında Software Geliştirme Uzmanı olarak çalışan birine soracak bir sorusu yok muydu bugüne kadar?

Ama işte önce böyle bir uzmanın varlığından haberdar olmak gerekiyor. Bunun için de acil olarak mezun takibi konusunda ciddi bir çalışmak yapmak zorundayız. Eminim ki Birtan gibi dünyaya yayılmış çok başarılı gençlerimiz vardır ve birçoğundan haberdar değiliz.

Ciddi bir beyin göçü yaşadığımız aşikar ama bu gençlerden yararlanmanın yolunu bulmak boynumuzun borcu…. Çünkü daha güzel ve çağdaş bir ülke için onlara ihtiyacımız var.