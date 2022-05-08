“Birkan Uzun Zirve Koşusu” tamamlandı

Atletizm Federasyonu’nun Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına düzenlediği “Birkan Uzun Zirve Koşusu” bugün (8 Mayıs Pazar) sabah saat 09.00’da Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına düzenlenen etkinlik şölen havasında yapıldı.

Birinciler Almanya’da yarışacak

Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda, Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi’nin destek verdiği zirve koşusunda 5 kilometre kategorisinde kadınlar, 10 kilometre kategorisinde erkekler yarıştı. Kadınlar genel klasmanda Gönül Çeliker, erkekler genel klasmanda Veli Atikoğlu zirve koşusunu ilk sırada tamamlayarak 10 Temmuz 2022’de Almanya’da düzenlenecek yarışa katılmaya hak kazandı. Yarışta ayrıca kategoriler tamamlandıktan sonra halk yürüyüşü de gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanlarının kurulduğu, halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliğe Off-road grupları da katılım gösterirken etkinlikte zirveye çıkmak isteyen kişiler de gruplar tarafından zirveye götürüldü.

Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Yarış sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Geleneksel olarak yapılması planlanan “Birkan Uzun Zirve Koşusu” ile ilgili olarak gelecek yıl farklı zirvelerde yapılarak kros ligi şeklinde düzenlenmesi planlanıyor. Genel klasmanda oluşan ilk 12 sıralaması şu şekilde:

Büyük Kadınlar Genel Klasman (5 km)

SPORCU KATEGORİ YAŞ DERECE

Gönül Çeliker 40-49 45 0:39.10 Ayça Sağaltıcı 18-29 20 0:41.14 Nuran Öze 40-49 43 0:41.14 Gülseren Dayanık 40-49 45 0:44.21 Gulten Demirci 30-39 38 0:45.00 Erva Betül Güder 18-29 10 0:47.43 Birsen Kurt 40-49 42 0:48.07 A. Chernova 30-39 32 0:49.11 Sibel Yılsev 40-49 42 0:49.51 Makbule Nurtunç 30-39 39 0:51.56 Filiz Adanur 30-39 32 0:55.06 Natalie Mujanova 40-49 47 0:56.49

Büyük Erkekler Genel Klasman (10 km)

SPORCU KATEGORİ YAŞ DERECE