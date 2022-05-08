Spor

“Birkan Uzun Zirve Koşusu” tamamlandı

8 Mayıs 2022












Atletizm Federasyonu’nun Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına düzenlediği “Birkan Uzun Zirve Koşusu” bugün (8 Mayıs Pazar) sabah saat 09.00’da Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına düzenlenen etkinlik şölen havasında yapıldı.

Birinciler Almanya’da yarışacak

Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda, Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi’nin destek verdiği zirve koşusunda 5 kilometre kategorisinde kadınlar, 10 kilometre kategorisinde erkekler yarıştı. Kadınlar genel klasmanda Gönül Çeliker, erkekler genel klasmanda Veli Atikoğlu zirve koşusunu ilk sırada tamamlayarak 10 Temmuz 2022’de Almanya’da düzenlenecek yarışa katılmaya hak kazandı. Yarışta ayrıca kategoriler tamamlandıktan sonra halk yürüyüşü de gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanlarının kurulduğu, halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliğe Off-road grupları da katılım gösterirken etkinlikte zirveye çıkmak isteyen kişiler de gruplar tarafından zirveye götürüldü.

Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Yarış sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Geleneksel olarak yapılması planlanan “Birkan Uzun Zirve Koşusu” ile ilgili olarak gelecek yıl farklı zirvelerde yapılarak kros ligi şeklinde düzenlenmesi planlanıyor. Genel klasmanda oluşan ilk 12 sıralaması şu şekilde:

Büyük Kadınlar Genel Klasman (5 km)

SPORCU                     KATEGORİ      YAŞ     DERECE

  1. Gönül Çeliker              40-49              45        0:39.10
  2. Ayça Sağaltıcı             18-29              20        0:41.14
  3. Nuran Öze                   40-49              43        0:41.14
  4. Gülseren Dayanık       40-49               45        0:44.21
  5. Gulten Demirci            30-39               38        0:45.00
  6. Erva Betül Güder         18-29              10        0:47.43
  7. Birsen Kurt                   40-49              42        0:48.07
  8. A. Chernova                30-39               32        0:49.11
  9. Sibel Yılsev                  40-49              42        0:49.51
  10. Makbule Nurtunç        30-39               39         0:51.56
  11. Filiz Adanur                 30-39               32        0:55.06
  12. Natalie Mujanova       40-49               47         0:56.49

Büyük Erkekler Genel Klasman (10 km)

SPORCU                     KATEGORİ      YAŞ     DERECE

  1. Veli Atikoğlu               18-29               27        0:40.53
  2. Eser Kurt                     30-39             39        0:42.24
  3. Metin Kuşkurdan       18-29               20        0:44.10
  4. Kemal Elektrikçi         30-39              30        0:44.19
  5. Ersan Çoker              18-29               28        0:45.18
  6. Cemal İneci               40-49              47        0:46.09
  7. Ali Korkmaz               40-49              43        0:46.21
  8. Aymane Mazous       18-29               23        0:46.26
  9. Halil Efe İri                18-29               27        0:48.45
  10. Salih Kemaneciler      30-39             36        0:49.06
  11. Mehmet Sakallı         30-39              36        0:50.02
  12. Hazem Mabrouk        18-29              21        0:52.14



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8 Mayıs 2022


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