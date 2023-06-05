Birkan Uzun anısına yarıştılar

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenlediği Birkan Uzun Zirve Koşusu dün gerçekleştirildi.

“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun’un anısının yaşatılması için geleneksel olarak düzenlenen yarış “Kıbrıs’ın en yüksek noktasında, Kıbrıs’ın en zorlu yarışı” sloganı ile Birkan Uzun Selvili Tepesi’nde yapıldı.

Uzun: O da maraton koşmaya, dağlara tırmanmaya meraklı bir çocuktu

Yarışma başlangıcında bir konuşma yapan Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun, katılımcılara teşekkür ederken, geçtiğimiz yıl Mersinlik’te yapılan yarışın bu yıl ve bundan sonra adının verildiği yerde yapılmaya devam etmesini temenni etti. “Yüksekleri seven bir çocuktu” diyen Uzun, “O da sizin gibi maraton koşmaya, dağlara tırmanmaya meraklı bir çocuktu. Adını yaşatıp diğer gençlere örnek olması açısından biz çaba gösteriyoruz. Bu konuda emek veren başta Atletizm Federasyonu başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tazegül ve Kaya birinci

8,2 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirilen organizasyon Birkan Uzun’un resminin olduğu meydanda başlayarak Karşıyaka piknik alanında tamamlandı. Yarış sonunda erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanda Esra Kaya birinci olma başarısı gösterdi. Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyalarının yanı sıra katılımcılara belge takdimi yapıldı. Yarışta dereceler şu şekilde oluştu:

Büyük Erkekler

Genel sonuçlar

Hakan Tazegül 0:22.37 Yusuf Gökalp 0:23.27 Veli Atikoğlu 0:24.09

18 yaş ve yaş altı grubu

Beyaz İneci 0:30.52 Tahsin Kocaoğlan 0:35.08

19-24 yaş grubu

Ömer Faruk Kıcım 0:27.48 Ada Osman Eseller 0:30.50 Muhammed Hizan 0:32.10

25-29 yaş grubu

Anıl Can Aydoğdu 0:32.10 Arwan Mohyaldeen Abdallh 0:32.29 Ulus Ulu 0:36.41

30-34 yaş grubu

Cihan Menekşeli 0:25.36 Osman Aşçıoğlu 0:28.47 Mehmet Bölüm 0:29.28

35-39 yaş grubu

Mehmet Sakallı 0:24.43 Remzi Öztenekecioğlu 0:29.02 Serkan Katırcı 0:29.33

40-44 yaş grubu

Eser Kurt 0:24.43 Ali Korkmaz 0:27.39 İsmail Konuk 0:29.05

45-49 yaş grubu

Cemal İneci 0:26.31 Mustafa Yağan 0:34.03 Fikret Akgüç 0:34.20

50-54 yaş grubu

Arif Zing 0:29.49 Osman Atakan 0:30.04 Hüseyin Sayıl 0:47.04

55-59 yaş grubu

Mehmet İneci 0:32.34 Derviş Atakan 0:34.24 Mustafa Tekakpınar 0:37.26

60-64 yaş grubu

Aysın Öztrak 0:31.14 Osman Kocaoğlan 0:41.15

Büyük Kadınlar

Genel sonuçlar

Esra Kaya 0:31.05 Evelyn Dolores 0:32.58 Ayşe Deveci 0:34.15

25-29 yaş grubu

Seden Uyaroğlu 0:46.41

35-39 yaş grubu

Emine Çağlayan 0:37.07 Gülten Demirci 0:39.51

40-44 yaş grubu

Mihaela Georgiana 0:38.10

45-49 yaş grubu

Gülseren Dayanık 0:38.13 Emel Yağan 0:38.13 Nazal Sayıl 0:46.15

55-59 yaş grubu

Kadriye Debreli 0:41.37 Gülcan Nasıroğlu 0:44.57 Lisa Victoria Karakuş 0:47.11