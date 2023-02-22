Birevim ile Senetle Araba ve Motosiklet Sahibi Olun

Güzel bir arabaya sahip olmak sizin de hakkınız! 2023 yılının Şubat ayında olduğumuz şu günlerde insanların eskiye kıyasla araba ve ev alma konusunda çok sayıda sorun yaşadıklarını dile getirebiliriz. Bilhassa araç fiyatlarının artması; insanların elini kolunu bağlıyor. Sıradan bir tüketicinin bir yerlerden ekonomik destek almadan araç sahibi olma ihtimali bir hayli zor! Ancak, üzülmeye gerek yok! Tüketiciler; senetle araba ve senetle motosiklet satın alma şansına erişebilirler. Bu sayede, herhangi bir ekonomik sıkıntı yaşamazlar.

İsteyen Herkes Kredi Kullanabilir Mi?

Neredeyse her bankanın kredi verdiğini dile getirebiliriz. Dileyen herkes seçmiş olduğu bir bankaya kredi başvurusunda bulunabilir. Fakat, bu durum; yapılan her başvurunun kabul edileceği anlamına gelmez. Çünkü, ihtiyaç, konut veya taşıt olmasından bağımsız bir şekilde kredi almak isteyenlerin birtakım özelliklere sahip olması şarttır.

Kredi kullanmayı düşünenlerin her şeyden önce en az 18 yaşında olması gerekir. Buna ek olarak, kredi notu da son derece önemli bir kriterdir. Kredi notu; tüketicinin bankalarla olan finansal ilişkisini gösterir. Ödemelerini düzenli olarak yapan bir tüketicinin kredi notu yüksektir. Fakat, yapmadığı ödemelerden dolayı bankaların kara listesine giren bir tüketicinin kredi notu tahmin edebileceğiniz üzere düşüktür. Düşük kredi notuna sahip olan bir tüketiciye hiçbir bankanın kredi vermeyeceği aşikardır.

Takdir edersiniz ki, türünden bağımsız olarak her kredinin geri ödenmesi elzemdir. Bu noktada, kredi kullanmak isteyen kişi; düzenli bir gelire sahip olmak ve bu durumu ispat etmek zorundadır. Geliri olmayan kişilere kredi verilme ihtimali yoktur. Ayrıca, bazı kişiler; ipotek ile kredi almayı tercih ederler. Bir başka deyişle, bankaya ev, araba, arsa veya değerli mallarını ipotek gösterebilirler. Bu sayede, kredi alabilirler. Ancak, ipotek gösterileceği hallerde eş rızasının olması da şarttır. Bunun yanı sıra, bazı bankalar; kredi vermek adına kişiden kefil isteyebilirler. Sonuç olarak, isteyen herkes, taşıt kredisi kullanarak araba veya motosiklet sahibi olamaz. Yukarıdaki özelliklere sahip olmayan ve bankaların beklentilerini karşılayamayan kişiler; senetle araç finansmanı arayışına girerler.

Neden Birevim Tercih Edilmelidir?

Birlikte tasarruf finansı yöntemini belirleyen Birevim; insanların son derece uygun şartlarla ev, araba ve motosiklet sahibi olabilmelerini mümkün kılar. Senetle araba almayı düşünenlerin bir numaralı adresi olmalıdır. Birevim’i özel kılan çok sayıda detay bulunuyor. Her şeyden önce, organizasyona katılanlardan peşinat istenmez. Ayrıca, ara veya ek ödeme yapılması da mümkün değildir. İnsanlar; peşinatsız senetle araç finansmanı elde etme şansına erişirler.

Birevim; herkesin bütçesine uygun ödeme gruplarına katılacağı son derece güvenilir bir organizasyondur. Yapılan yatırımlar; BDDK’nın garantisi altındadır. Diğer senetle araba al seçeneklerine kıyasla çok daha güvenilirdir. Senetle motosiklet almayı düşünenler; Birevim’in sitesini ziyaret ederek organizasyon ile ilgili daha çok bilgi alabilirler.