Bir sanatçı, kuşların uçarken izlediği yolu tek bir fotoğrafta birleştirdi

Dünyanın en muhteşem canlılarından biri olan kuşların uçarken izlediği yol tek bir fotoğrafta birleştirilseydi ne olurdu? İşte fotoğraf sanatçısı Xavi Bou, bize bunun cevabını en güzel şekilde verdi.

Dünya üzerindeki çoğu insan “Acaba kuşlar gibi uçsak nasıl olurdu?” düşüncesine kapılmıştır. Kuşlar gibi uçabilseydik dünya nasıl bir yer olurdu, bunu tahmin bile edemeyiz fakat bu uçabilen canlılar, insanoğluna tarihin başlangıcından beri bir ilham kaynağı olmuştur.

İşte bu ilham kaynağı, günümüzde de hâlâ devam etmekte. Peki daha önce kuşların uçarken nasıl bir yol izlediğini tek bir fotoğrafta görme imkânı yakalamış mıydınız? Fotoğraf sanatçısı Xavi Bou, birçok kuşun uçarken izlediği yolu ve ortaya çıkardığı deseni muhteşem bir şekilde ortaya çıkardı.

İşte Xavi Bou’nun objektifinden kuşların inanılmaz yolculuğu:

Xavi Bou, kuşların uçarken izlediği rotayı tek bir fotoğrafta birleştirdi. Birbirinden farklı türlerin yer aldığı eserler, sanatçının ‘Ornithographies’ şeklinde adlandırıldığı teknikle ortaya çıkarıldı. Yazımızın tamamında Xavi Bou’nun yarattığı göz alıcı eserleri görebilirsiniz.

Xavi Bou, çocukluğundan bu yana kuşlara ayrı bir ilgi beslemiş. Kuşlara olan ilgisi de bizim şu an gördüğümüz eserlerin ortaya çıkmasını sağlamış. Xavi Bou’nun eserleri sayesinde kuşların uçarken havada nasıl izler yarattığını görebildik. Bu sanat eserlerine baktığımızda fotoğrafta aslında bir kuş değil, farklı bir canlının veya objenin olduğu yanılgısına bile düşebiliyoruz.

Fotoğraf sanatçısı, ortaya çıkardığı eserleriyle gözümüzle göremeyeceğimiz şeyleri görülebilir hâle getirmeyi başarmış. Sanatçının eserleri, kuşların uçarken nasıl bir şekil çizdiğini gösterirken bilimsel yaklaşımdan uzaklaştırıyor ve aslında ortaya çok daha güzel ve doğal görüntüler çıkarıyor.

Xavi Bou’nun ‘Ornithographies’ tekniği aslında çok da yeni değil. Sanatçı, 2012 yılında doğaya olan tutkusu nedeniyle kuşların peşine düşmüş ve izlerini ortaya çıkarmaya başlamış. Xavi Bou’nun her eserinde geçmiş, şimdi ve gelecek tek bir kareye sığdırılmış.

Xavi Bou’nun eserleri daha önce National Geographic, The Guardian, Der Spiegel, Geo ve Sonntag gibi büyük platformlarda yayınlandı. Kendisinin ‘Ornithographies’ galerisi Avustralya, Hollanda, ABD, İspanya, İsviçre, Fransa, Rusya ve Yunanistan’da sergiye çıktı.