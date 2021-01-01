BİR SALGINDAN BİR SALGINA

01 Ocak 2014’te,

Yeni yılın ilk gününde aşağıdaki yazıyı yayınlamışız.

O dönemde ebola salgını ile mücadele vardı ve dünya bu salgınla uğraşıyordu.

Yazı şöyle:

…

Efsane gerillanın kızı.

Bayan Guevara.

Küba’da bir kadın doktor.

Dr. Aleida Guevara.

…

Şu sıralar Ebola hastalığı ile mücadele etmekte.

Babası Che Guevara dağlarda kavga verirdi, o hastanelerde.

Baba kızın amacı insanların daha güzel yaşamaları.

…

Ebola virüsü için Kübalı doktorlar seferber olmuş.

Başı da Dr. Guevara çekmekte.

Ona göre, bu virüsün nedenlerinden biri doğa katliamları.

Ormanların yok edilmesi karşısında doğanın dengesi bozuluyor, bilinmedik hastalıklar meydana çıkıyor.

…

Bayan Guevara sağlık konusundaki anlayışını şöyle izah ediyor:

“Eğer bir çocuğun hayatını kurtarmak için birine ne kadar para ödeyebileceğini sorarsanız, büyük olasılıkla size net bir rakam söyleyemeyecektir çünkü bir insanın hayatına değecek miktarda bir para yoktur. Fiyatı olmayan bir şeyin piyasada olmaması gerekir.”

…

Küba belki kalkınmamıştır.

Halkı belki fakirdir.

Lakin sosyalist anlayışın insani vizyonu geçerli.

Küba’da sağlık için para pazarlığı yapılmaz.

İnsan hayatının ücreti yok.

…

Kimi ülkelerde parasız insanların ya ameliyat masalarında kaldığı, ya hastane kapılarında bekleştiği, ya da neredeyse rehin tutuldukları bilinir.

Gazeteler, televizyonlar acıklı sağlık hikayeleri ile dolu.

Falan bebek için eğer para bulunmazsa, hayatından olacak gibi insanlık dramları, kapitalizmin insanlık dışı rezil durumunu göstermekte.

…

Eskiden burada bir adet vardı.

Kimi doktorlar haftanın belirli günlerinde hastalarından ücret almazlardı.

Devlet çatısı altında örgütlenmemiş bir toplumda, bireysel tutumlar öne çıkardı.

…

Bir insanın insani nedenleri göz önünde tutarak mesleğini icara etmesi için sosyalist olmasına gerek yoktur.

…

Tuhaf olan şey, sosyalist olanların kapitalizmden esinlenmeleridir.

…

Dr. Guevara “bir insanın hayatına değecek miktarda para yoktur” diyor.

Yanılıyor!

Vardır!

Bir arsa değerinde açık kalp ameliyatı.

Bir villa değerinde kanser tedavisi.

Son model bir araba değerinde böbrek ve ciğer çeşitleri.

Doktor vizitesi, günlük asgari ücretin iki katı.

Ekstradan ambulans fiyatı, haftalık yevmiye tutarında…

…

Piyasası da var,

Fiyatı da…

…

İnsani değerler mi?

Ya beleşe…

…

Dr. Aleida Guevara bizim dünyamıza göre değil.

Babasına benziyor…

…

Yazı böyleydi.

Şimdi bir başka salgın dönemindeyiz ve bu rezil kapitalist sistemin bütün çirkinlikleri gözler önüne serilmektedir…