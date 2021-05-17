BİR İNTİKAM ÖYKÜSÜ

Che Guevara 9 Ekim 1967 tarihinde öldürüldüğünde Bolivya ordusunun komutanlarından Roberto Quintanilla Pereira, Che’nin ellerinin kesilmesi emrini vermişti.

Böyle bir şey dağlardaki gerillaların öfkesine öfke katmış, Pereira’nın öldürülmesi ve Che’nin intikamının alınması istenmişti.

Fakat bu iş nasıl olacak ve kim yapacaktı?

Hikayeyi hatırlayalım ve Monica’yı bu Mayıs ayında anmış olalım:

…

Bir Alman olan Monica Ertl adındaki kız çocuğu Almanya’nın Münih kentinde 1937 yılında doğdu.

Film sektöründe çalışan babası Nazi Almanya’sının Nazi komutanlarından savaş suçlusu Klaus Barbie ile arkadaştı.

Monica babasından dolayı bu Alman Nazi kasabına “amca” diyerek büyüdü.

Hem Monica’nın babası, hem Klaus Barbie II. Dünya Savaşından sonra Bolivya’ya kaçıp orada yerleşmişlerdi.

Klaus, Bolivya hükümeti adına ajanlık yapıyordu.

Bu sıralar babasının mesleğine merak salıp belgesel filmler çeken Monica, henüz genç bir kadın iken evlenmiş ancak bu evlilik kısa sürmüştü.

Kaliforniya’ya yerleşmek isteyen genç kadının bu isteği olmayınca, Bolivya’da kaldı ve burada çocuklara yönelik sosyal aktivitelere katıldı.

Bu çalışmalarını yaparken yoksulluğa tanık oldu ve sol hareketlere sempati duymaya başladı.

Bir müddet sonra Che’nin mücadelesini rehber edinen ULN (Ulusal Kurtuluş Ordusu)’ye katıldı.

Bundan sonra o bir gerillaydı.

Kamplarda eğitildi.

Her gerillanın hayali olan Pereira’yı öldürmek onun da hayaldi.

Ailesi ile bağları kopan genç kadın, ayda yılda bir şifreli olarak birkaç satırı ailesine gönderiyor ve iyi olduğunu bildiriyordu.

Dağlarda, kamplarda gerilla eğitimi ile iyice olgunlaşan Monica, 1967 yılında öldürülen Che’nin intikamını almaya yeminliydi.

Bu arada Pereria öldürüleceği korkusu ile Bolivya hükümetinden Almanya’nın Hamburg Konsolosluğuna atanmasını istedi ve bu isteği yerine getirildi, artık o Monica’nın ülkesindeydi.

Tarih 1 Nisan 1971.

Monica’nın planı hazırdı.

Önce İsviçre’ye uçtu, oradan Hamburga vardı.

Önceden bir vesile ile aldığı randevu nedeniyle Pereria’nın makamına gidecek, onunla görüşecekti.

Vakit geldiğinde genç ve güzel kadın tüm çekiciliği ile konsolosun makam odasına girdi.

Pereria karşısında duruyordu.

Hiç ikiletmedi.

Tabancasına tez davranarak tam üç kurşunla Pereria’yı öldürdü.

Che’nin intikamı o odada alınmıştı…

…

Bu olaydan sonra Monica hedefte olacaktı.

2 yıl kadar Fransa’da kaldı daha sonra Bolivya’ya geçti.

Bolivya-Amerika işbirliği içinde Monica’nın peşine takılan kişi, küçüklüğünden beri ona “amca” dediği kişinin ta kendisiydi.

Monica, Klaus Barbie’nin 12 Mayıs 1973’te kurduğu pusuda öldürüldü.

Öldürüldü ama genç kadının adı devrimci tarihe onurla yazıldı…