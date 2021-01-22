DünyaSürmanşet

Bill Gates, koronavirüs aşısı oldu

23 Ocak 2021
Bill Gates
Bill Gates



Aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft’un kurucusu Bill Gates yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Kovid-19’a karşı aşı oldu.

Bill Gates, koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bill Gates, “65 yaşında olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.” mesajını paylaştı.

 





Etiketler
23 Ocak 2021


Başa dön tuşu