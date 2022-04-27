Bilimsel araştırmaya göre sevgilideki en itici 11 özellik belirlendi

CİMRİ SEVGİLİ İSTENMİYOR

Çoğu katılımcının işaret ettiği diğer özellikler ise fazla yakına gelmek ve onay almadan dokunmak gibi aşırı ilgi göstermek, düşük fiziksel çekicilik ve cimrilikti.

Araştırmacılar, tüm cayma nedenlerinde erkeklerin soğuma olasılığının kadınlara kıyasla daha düşük olduğunu bulurken, iş fiziksel çekiciliğe geldiğinde durum değişiyor.

Genel olarak kadınlar ve daha yaşlı katılımcılar, erkek ve daha genç katılımcılara kıyasla davranışlara daha duyarlıydı.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA SEÇİCİ

Çalışmanın yazarları, bunun çocukların yetiştirilmesi söz konusu olduğunda ebeveynlere düşen yükün daha büyük bir kısmını kadınların taşımak zorunda kalmasının, “bu yüzden de eş seçiminde hata yaparlarsa erkeklerden daha büyük bir riskle karşı karşıya kalacaklarının” sonucu olabileceğini öne sürdü.

Araştırmada “Dolayısıyla, kadınlar erkeklerden daha seçici olacak ve riskten kaçınacak şekilde evirildi, ki bu da caydıran durumlara karşı daha yüksek duyarlılık olarak yansıyor” dendi.