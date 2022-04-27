Yaşam

Bilimsel araştırmaya göre sevgilideki en itici 11 özellik belirlendi

27 Nisan 2022
sevgilideki en itici 11 özellik







Yeni bir araştırma, en büyük flörtten cayma nedenleri olarak kötü hijyen, birden fazla kişiye ilgi gösterme, argo kullanma, narsisizm sergilemek ve mizah yoksunluğu gibi nitelikleri ortaya çıkardı.



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27 Nisan 2022


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