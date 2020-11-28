Bilimkurgu filmlerini aratmayan plan: Bilim insanları Güneş’i karartacak

Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermek istiyor. Araştırmacılara göre bu sayede küresel ısınmanın ve ona bağlı su kıtlığının önüne geçilebilir.

Haber7’nin aktardığına göre, su talebinin 2050’ye kadar yüzde 55 artması bekleniyor. Bu nedenle başta Güney Afrika olmak üzere birçok ülke, su tüketimini azaltmaya yönelik tedbirleri artırmak zorunda.

Son birkaç yıldır kuraklıkla mücadele eden Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’daki su kıtlığını azaltmak için kişi başı su tüketiminin günde 25 litreyle sınırlandırıldığı “Sıfır Günü” uygulaması bu tedbirlerin en önemli örneklerinden.

Öte yandan Güney Afrikalı bilim insanları, bilimkurgu filmlerini aratmayacak yeni bir plan düşünüyor. Su kıtlığı riskini 2100’den önce yüzde 90 oranında azaltacağı düşünülen plan, Environmental Research Letters isimli akademik dergide yayımlandı.

Cape Town Üniversitesi’nde görevli bilim insanları bu planla kentin üzerindeki atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit gazı salmayı ve Güneş’i kalıcı olarak “karartarak” su kaynaklarını korumayı amaçlıyor.

Ancak Euroweeklynews’in aktardığına göre birçok uzman, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için atmosfere gaz pompalama fikrine karşı çıkıyor. Bu uzmanlar söz konusu fikri, “iklim sistemine zarar verebilecek tehlikeli müdahale” diye niteliyor.

Ancak Güney Afrikalı bilim insanları, şu anda önlem alınmazsa Cape Town’da muslukların kuruyacağı “Sıfırıncı Gün” olasılığının 2100’de üç katına çıkacağını tahmin ediyor.

Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: