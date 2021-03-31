Bilim insanları, teknolojik cihazları “etrafımızdaki enerjiyle” şarj edebilecek teknolojiyi keşfetti

Bilim insanları, giyilebilir cihazlara mikrodalgalardan, Wi-Fi bağlantılarından ve diğer makinelerden gönderilen radyo dalgalarıyla güç sağlayabilecek bir yol keşfetti.

Penn State Mühendislik Bilimi ve Mekanik Bölümü’nden Profesör Huanyu “Larry” Cheng liderliğindeki araştırmacılar, metal kaplamalı iletken grafen üzerine entegre edilmiş iki metal antenden oluşan gerilebilir bir geniş bant anten sistemi geliştirdi.

Geniş bir frekans aralığı kullanan sinyalleri ifade eden bu geniş bant tasarımı, sistemin materyal değiştirildiğinde, yani gerildiğinde ya da eğildiğinde hâlâ çalışabileceği anlamına geliyor.

Sistem daha sonra elektromanyetik dalgaları elektriğe dönüştürebilen ve pillere veya süper kapasitörlere güç sağlamak için kullanılabilecek bir rektifiye anten veya bir “rekten” (doğrultucu anten) oluşturarak gerilebilir bir doğrultucu devreye bağlanabiliyor.

Böyle bir teknoloji ilk defa tasarlanmıyor: Fikir ilk defa Nikola Tesla tarafından düşünülmüştü ve şu an temassız ödeme veya lojistik takibi gibi RFID (Radyo Frekanslı Tanılama) teknolojisini çalıştırmak için de kullanılıyor.

Bununla birlikte, bu teknolojilerin ortak yanı bükülmemeleri veya hareket etmemeleri. Bunlar, cihazın performansını düşürebilecek durumlar. Daha esnek hale getirilen bu cihazlar kendi kendine çalışan sistemlerde daha iyi kullanılabilir ve tıbbi ortamlarda ya da binalarda kullanılabilecek akıllı deri cihazları hakkındaki mevcut araştırmaları ileriye taşıyabilir.

Araştırmacılar, rekten’in hepimizin etrafını saran radyo dalgalarını sıcaklık, hidrasyon ve nabız oksijen seviyeleri için kullanılabilecek enerjiye dönüştürebileceğini tespit etti.

Fakat dikkatli olunması gereken bir şey var: Bu yolla üretilen enerji geleneksel şarj yöntemiyle elde edilenden daha az. Fakat araştırmacılar, bunun cihazlara kesintisiz enerji sağlamak için kullanılabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu söylüyor.

Profesör Cheng, “Bizi halihazırda çevreleyen etrafımızdaki enerjiyi kullanıyoruz; radyo dalgaları her zaman her yerde. Çevremizdeki ortamda bulunan bu enerjiyi kullanmazsak, bu en basit tabirle israf olur. Bu enerjiyi toplayabilir ve onu güce dönüştürebiliriz” dedi ve ekledi: