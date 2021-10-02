Bilim insanları tek yumurta ikizlerinin gizemini çözmüş olabilir

Bilim insanları, gebe kalma sonrası tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğuna dair bir gizemi çözmeye yaklaşmış olabilir.

Hollandalı araştırmacılar, zigot olarak bilinen döllenmiş yumurtanın, her birinde önemli ölçüde benzer genlere sahip iki embriyoya nasıl bölündüğünü araştırıyor.

Yumurtanın bölünme sebebi bilinmese de ana teori, sürecin rasgele gerçekleştiği yönündeydi.

Araştırmacılar bu durumun, iki ayrı yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesi sonucu benzer olmayan (ailelerde “tek yumurta ikizlerinden” farklı biçimde görülen) ikizlerin geliştiği sürece benzemediğini belirtiyor.

Şimdi, Amsterdam Vrije Üniversitesi önderliğindeki bilim insanları, tek yumurta ikizlerinin DNA’sında ortak bir “imza” bulduklarına inanıyor.

Bilim insanları çalışmalarında ikizlerin DNA’sında bulunan, genlerin dışavurumunu kontrol eden fakat DNA dizisinin kendisini kontrol etmeyen epigenetik değişiklikleri inceledi.

Dünyanın dört bir yanındaki tek yumurta ikizlerinin, her birinin tam DNA dizilimi olan genomlarında 834 noktada benzer kimyasal işaretleri paylaştığı keşfedildi.

DNA üzerindeki kimyasal işaretlerin zigotun bölünmesine yol açtığı henüz ispatlanmadı fakat bilim insanları bunun makul ve işler bir teori olduğunu belirtiyor.

Doktor Öğretim Üyesi Jenny von Dongen şu ifadeleri kullandı:

Hücrelerin bölünmesine neden olan mekanizmayı tespit etmiş olabiliriz. Bu değişikliklerin hücreler bölündükten sonra ortaya çıkması da mümkün.

Araştırmacılar söz konusu ortak işaretlerin keşfinin, anne rahminde “kaybolan” ikizleri olduğuna inananlar gibi geniş kitlelere yardımcı olabileceğini de umuyor.

Bilim insanları keşfin, birinin tek yumurta ikizi olup olmadığının, doğumda ikizinden ayrılıp ayrılmadığının veya kaybolan ikiz sendromu olarak bilinen şeyi yaşayıp anne rahminde ikizini kaybedip kaybetmediğinin yüzde 80’e varan doğrulukla tespitini sağlayabileceğini söylüyor.

Bahse konu sendrom gebeliklerin yüzde 12’sinde gelişiyor fakat annelerin sadece yüzde 2’sinden az kısmı iki bebeği de doğuruyor. Bu yüzden birçok kişi ikizi olduğunun farkına varmıyor.