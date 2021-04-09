Bilim insanları: İtalya yanlış insanları aşıladı

Sergio Abrignani, “Son üç ayda işler uygun şekilde yapılmadı, bu açık” derken, “Aksi takdirde, şu anda olduğu gibi her gün 300, 400 ölüm yaşamazdık” ifadelerini kullandı.

Pandeminin son dönemde ’aşılar’ ile ‘daha ölümcül bir corona virüs varyantı’ arasında bir yarış haline geldiği bir noktada çoğu Avrupa ülkesi, karantina ve aşılar ile ölüm oranlarını düşürmeyi başardı.

Covid-19’dan en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinin başlarında gelen İtalya’da da Aralık ayı sonunda diğer AB Bloğu ülkeleri ile birlikte aşılama başladı.

‘SANKİ AŞILAMA HİÇ BAŞLAMAMIŞ GİBİ’

Ülkede günlük can kaybı sayısı incelendiğinde ise, bilim insanları ‘sanki aşılama hiç başlamamış gibi’ ifadelerini kullanıyor.

Washington Post’un haberine göre, İtalya’da Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı doz aşı uygulanmasına rağmen aşının başlamadığı 3,5 ay öncesi döneme göre neredeyse aynı seviyede seyrediyor.

YILBAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK CAN KAYBI Çarşamba günü ülke, Ocak ayı başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısını bildirerek 627 kişinin Covid-19 kaynaklı hayatını kaybettiğini bildirirken İtalya’da neyin yanlış gittiği sorusu ise Covid-19’un sonunun yaklaşmasının beklendiği şu günlerde halkın kafasını karıştırıyor. Nüfusu diğer Avrupa ülkelerine göre daha yaşlı olan İtalya’nın daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunun altı çizilen haberde, aynı zamanda yeni, daha ölümcül bir varyantın İtalya’da ve kıtanın diğer yerlerinde etkili olduğunun altı çizildi.