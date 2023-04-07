Bilim insanları ilk kez takla atan yılan görüntüledi

Latince adı Pseudorabdion longiceps olan bu ufak yılan türünün takla hareketini avcıların yönünü şaşırtmak ve kendi kaçışını hızlandırmak için kullandığı ortaya çıktı.

Yılanın tuhaf davranışı, Malezya Sabah Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi tarafından gözlemlendi ve kayda alındı.

Hakemli bilimsel dergi Biotropica’da yayımlanan makalede bu davranışın yılanlarda ilk kez belgelendiği ifade edildi.

ılanların diğer, daha büyük hayvanlar tarafından avlanmaktan kaçmak için bir dizi stratejisi var. Bunlar arasında kamuflaj, ölü taklidi, kaçma, saldırganlık ve savunma var.

Ancak daha küçük yılanlar özellikle avcılara karşı savunmasız.

Güney Asya’ya özgü cüce kamış yılanı, gün boyunca yaprakların veya kütüklerin altında saklanan gececi bir hayvan.

Yaklaşık 23 santimetre uzunluğundaki bu yılan; kuşlar ve diğer yılanlar da dahil olmak üzere bir dizi yırtıcı hayvan tarafından avlanıyor.