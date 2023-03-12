Bilim insanları iklim kriziyle ilgili yeni bir sorumlu buldu: Aç sığınlar

Bu ay Journal of Geophysical Research: Biogeosciences adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, iklim değişikliğiyle ilgili olarak iri bir geyik türünü işaret etti.

Norveçli bilim insanlarının hazırladığı araştırma, sığınların bazı ormanların tuttuğu karbon miktarını büyük oranda azalttığını ortaya koydu.

Bu büyük memelilerin bastıkları yerlerde bitki örtüsünün büyük hasar aldığı, ağaçların gelişiminin olumsuz etkilendiği ve dışkılarıyla idrarları yüzünden toprak yapısının bozulduğu bildirildi. Sığınların günde 27 kilograma yakın yiyecek tüketebildiklerinin de altı çizildi.

Araştırmanın konusu, sığınların kutupaltı ormanlarındaki etkisiydi. Buralar, dünyadaki tüm ormanların yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor ve atmosferdeki karbondioksiti topraklarında ve bitki örtüsünde saklıyor.

Bilim insanları, Norveç’in odunculukta kullanılan ormanlık alanlarından 11 sene boyunca toplanan verileri inceledi. Normalde ormanların hızlıca toparlanarak eski haline gelme eğilimi gösterdiği, ancak sığınların bulunduğu bölgelerde fidanlar yendiği için buralarda bu eğilimin çok zayıfladığı bildirildi.

Norveçli bilim insanları söğüt, huş ve üvez ağaçlarıyla beslenen bu dev geyiklerin ülkenin tüm ormancılık sektörünün toplam rekoltesinin yüzde 10’una yakın miktarda ağaç tükettiğini buldu. Bu da bu bölgelerde karbon depolama kapasitesinin yüzde 60’a varan oranda azaldığını gösteriyor.

Diğer yandan sığınların ormanların albedosunu da değiştirdiği ortaya kondu. İri geyiklerin zemini temizleyerek gelen ışığın orman tabanından sekmesini ve bu sayede ormanın serinlemesini sağladığı bildirilidi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Xiangping Hu, basın bildirisinde şu ifadeleri kullandı:

Sığınların bitkilerin yetişmesini, karbon döngüsünü ve iklim sistemini bu kadar etkilemesi gerçekten bir sürpriz oldu.

Independent Türkçe, Washington Post, JGR: Biogeosciences