Bilim insanları hafif bir esintiden enerji elde etmenin yolunu buldu

Araştırmacılara göre bu rüzgar türbini, çeşitli uygulamalarda pillerin yerini alma potansiyeline sahip.

Projeyi yöneten NTU İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nden yapı mühendisi Profesör Yang Yaowen, “Buluşumuzun pilleri şarj etmek ve LED’leri yakmak için bu sürdürülebilir enerji kaynağından etkili bir şekilde yararlandığı görüldü ve daha küçük boyutlu ve daha az güç gerektiren yeni nesil elektronik cihazlara güç sağlayabilecek bir enerji üreteci olarak potansiyelini ortaya koydu” dedi.

Geliştirdiğimiz cihaz daha küçük lityum iyon pillere de potansiyel bir alternatif oluşturuyor çünkü bizim rüzgar türbinimiz kendi kendine yetiyor ve sadece ara sıra bakım gerektiriyor. Ayrıca uygun şekilde atılmadığı takdirde çevre sorunlarına yol açabilecek ağır metaller kullanmıyor.

Bu rüzgar türbininin küçük formu ve düşük maliyeti, potansiyel olarak LED ışıklardaki pillerin yanı sıra sağlık takip sensörlerinin yerini alabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanının önerdiği kullanım alanları arasında, ortalama rüzgar hızının 2,5 m/s’den az olduğu Singapur banliyöleri gibi kentsel ortamlardaki binaların yanlarına yerleştirilmesi de yer alıyor.

Bu, binaların güneşe bakan taraflarındaki güneş panellerinden ve güneşten uzağa bakan taraflarındaki rüzgar türbinlerinden elektrik üretmesine olanak tanıyacak.

NTU ekibi şu anda teknolojiyi ticarileştirmek amacıyla cihazın verimliliğini ve enerji depolama işlevlerini geliştirmek için çalışıyor.

“A cantilever-type vibro-impact triboelectric energy harvester for wind energy harvesting” (Rüzgar enerjisi üretimi için konsol tipi vibro-darbe triboelektrik enerji üretim cihazı) başlıklı, buluşun detaylarını anlatan bir çalışma Mechanical Systems and Signal Processing adlı bilimsel dergide yayımlandı.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar