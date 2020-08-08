Bilim ve Teknoloji

Bilim insanları dünyadaki en parlak malzemeyi üretti

8 Ağustos 2020
Danimarkalı ve ABD’li araştırmacılar, SMILES, güneş enerjisi üretimi, bilgi ve lazer teknolojileri, Kopenhag Üniversitesi, flüoresan boya,

Danimarkalı ve ABD’li araştırmacılar, katı bir duruma transfer edildiğinde maddelerdeki floresan moleküllerin solmasını önleyen bir yol keşfetti. SMILES adı verilen ‘dünyadaki en parlak malzeme’nin güneş enerjisi üretiminde, bilgi ve lazer teknolojilerinde kullanılabileceği belirtildi.

Danimarka’dan Kopenhag Üniversitesi ve ABD’den Indiana Üniversitesi’nden araştırmacılar pozitif yüklü flüoresan boyalardan dünyanın en parlak maddesini yaratmayı başardı.

Danimarkalı ve ABD’li araştırmacılar, SMILES, güneş enerjisi üretimi, bilgi ve lazer teknolojileri, Kopenhag Üniversitesi, flüoresan boya,

KATI HALE GEÇTİĞİNDE PARLAKLIĞINI KORUYOR

Dünya genelinde 100 binden fazla floresan boya çeşisi bulunuyor, ancak bunların neredeyse hiçbiri katı malzeme oluşturmak için bilinen yollarla karıştırılamıyor. Boyalar katı bir duruma girdiklerinde ‘su verme’ eğiliminde olduklarından parlaklık veren  flüoresanslarının yoğunluğunu azalıyordu, ancak araştırmacılar bunu önlemenin bir yolunu buldu.

Bu kapsamda, floresandan katı madde yapımında uzun süredir devam eden engelin üstesinden gelmek için küçük moleküllü iyonik izolasyon kafesleri (SMILES) adı verilen yeni bir malzeme sınıfı geliştirildi.

SMILES, renkli bir boyayı, flüoresan moleküllerin etkileşimini önleyen ve parlak kalmalarını sağlayan renksiz ve yıldız şekilli bir molekülle karıştırılarak elde ediliyor.

Danimarkalı ve ABD’li araştırmacılar, SMILES, güneş enerjisi üretimi, bilgi ve lazer teknolojileri, Kopenhag Üniversitesi, flüoresan boya,

ÇOK AMAÇLI KULLANIM ALANI

Bilim insanları, parlak malzemeye ihtiyaç duyan herhangi bir sektörde  SMILES teknolojisinin uygulanabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, Güneş enerjisi hasadı, bilgi teknolojileri, biyo görüntüleme ve lazerler dahil olmak üzere optik özelliklerin tasarlanmasını gerektiren uygulamalar için özellikle uygun  olacağı aktarıldı.

Araştırmanın sonuçları Cell Press dergisinde yayımlandı.


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