Yaşam

Bilim insanları böceklerden elde ettikleri yağ ile yemek yaptılar

9 Mart 2020

Belçika’dan bilim insanları, böcek yumurtalarından yağ elde etmeyi başardılar. Bilim insanları, elde ettikleri yağın tereyağı ile beraber kullanıldığında insanlar tarafından ayırt edilmediğini söylediler.

Belçika’daki Ghent Üniversitesi’nden bilim insanları kek ve kurabiyelerde kullanılacak yeni bir yağ türü geliştirdiler. Bilim insanlarının larva yağı olarak isimlendirdiği yeni yağ türü, böcek larvalarından elde ediliyor.

Araştırmacılar, larva yağı ismi verilen bu yağı siyah asker sinek larvalarından elde ediyorlar. Bir kase suya konulan siyah asker sineği larvaları grimsi bir sıvı haline gelene kadar karıştırıcı da karıştırılıyor. Daha sonra var olan grimsi sıvıdan yağı ayrıştırmak için santrifüj kullanılıyor.

Böcek yağı için yapılan çalışmanın araştırmacılarından Daylan Tzompa-Sosa, böceklerden elde edilen besinlerin ekolojik olarak hayvanlardan elde edilen gıdalardan daha az karbon ayak izine sahip olduğunu söylüyor. Avrupa’da büyük miktarlarda böcek üretilebildiğini söyleyen bilim insanı, bu da gıda maddelerinin ulaşımını kolaylaştırdığı için ekolojik olarak pozitif bir olgu oluşturduğunu belirtti.

Tzompa-Sosa, böceklerin sığırlardan daha az toprak kullandığını söylüyor. Bu az toprak kullanımı, gıda dönüşümü için de büyük bir verim sağlıyor. Araştırmacı, böceklerden elde edilen yağın yapımı sırasında tereyağdan daha az su kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Bilim insanları ürettikleri böcek yağını pasta yapımında kullandılar. Araştırmacılar, böyle bir çalışmada tereyağının dörte biri kadar böcek yağı kullanıldığında insanların herhangi bir fark hissetmediklerini açıkladı. Ancak oran yüzde 55’ten daha fazla olduğunda alışılmadık bir tat ortaya çıkıyor ve müşteriler yapılan pastayı almak istemiyorlar.

Böcek larvalarından elde edilecek ürünler, yüksek düzeyde protein, vitamin, lif ve mineral bulunduruyor. Bu yüksek bileşim oranları Avrupalı bilim insanlarının hayvansal ürünlere alternatif olarak böcek ürünlerine yönelmelerine neden oluyor.




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