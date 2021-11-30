Biden: Omicron varyantı endişe nedeni ancak panik sebebi değil

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin Koronavirüs Görev Gücünden aldığı brifing sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü‘nün (DSÖ) Omicron varyantının varlığını duyurmasından kısa süre sonra harekete geçerek Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdiğini belirten Biden, “Bu seyahat kısıtlamaları, Omicron’un yayılmasını yavaşlatabilir ancak önlemez” uyarısında bulundu.

Biden, halka bir an önce Kovid-19 aşılarını olma ve tamamlama çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Er ya da geç ABD’de Omicron varyantı vakaları ile karşılaşacağız. Omicron varyantı, bir endişe nedeni ancak panik sebebi değil. Dünyadaki en iyi aşılara, en iyi ilaçlara ve en iyi bilim insanlarına sahibiz. Bu varyanta karşı kaos ve kafa karışıklığı ile değil bilimle mücadele edeceğiz.”

Biden, karantina ya da Avrupa’ya seyahat yasağı öngörmüyor

Virüsle ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrendiklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Biden, Kovid-19 ile mücadelenin en etkili yolunun hala maske takmak ve aşı olmak olduğunu belirtti.

Biden, bir gazetecinin yeni bir karantina seçeneğinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığı sorusuna, “Şimdilik evet masadan kalktı. İnsanlar maskelerini takar ve aşılarını olursa karantinaya gerek kalmaz” yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin “Omicron varyantının tespit edildiği İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve diğer ülkelere seyahat kısıtlaması getirecek misiniz?” sorusunu ise Biden, “Şu anda böyle bir şey öngörmüyoruz. Zaman ne gösterecek bakacağız” şeklinde yanıtladı.

Beyaz Saray, Omicron nedeniyle Afrika’ya uygulanan kısıtlamayı savundu

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un Omicron varyantı dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Psaki, “Buradaki amacımız kimseyi cezalandırmak değil, Amerikan halkını korumak. Bu önlem virüsü engellemeyecek ama ülkemize girişini geciktirecek. Bu gecikme sürecinde de sağlık ekiplerimizle gereken önlemleri almak için daha çok vaktimiz olacak” ifadelerini kullandı.