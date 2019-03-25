Kıbrıs

Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”

25 Mart 2019

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, siyasilerin bir kısmının uzun süreden beri halkın malı olan kurumları özelleştirmek için kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak hiçbir yatırım yapmadığını ve topluma kurumları kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak istediğini kaydederek, “Telefon Dairesini sattırmayacağız” dedi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Telefon Dairesine uzun zamandan beri hiçbir yatırım gerçekleştirilmeyerek özelleştirmek için birtakım hamleler yapıldığını savunarak, TÜRK-SEN’in üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsaade etmeyeceğini belirtti.

Bıçaklı, açıklamasında, “Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Tolga Atakan

Tel-Sen’in açıklaması “kopyala-yapıştır” izlenimi verdi

25 Mart 2019

Bir haftada 68 kaza, 30 yaralı

25 Mart 2019
LBO

LBO’dan “Neşet Ertaş gecesi”

25 Mart 2019
japon biliim insanı

Rum yönetimi, DAÜ için gelen japon bilim insanını adaya sokmadı

25 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı