Bıçaklı: “Hükümetler ülkedeki kadın haklarını geliştirmek yerine geriletiyor”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetlerin ülkedeki kadın haklarını geliştirilmek yerine gerilettiğini savundu.

Bıçaklı, “TÜRK-SEN olarak kadın erkek eşitliğini ve eşit işe eşit ücret ilkesini savunuyoruz, savunmaya, bu konudaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bıçaklı, yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında,“Umarız ki gerek ülkemizde gerekse dünyada özelliklede kadın emekçilerin hakları korunur, hatta artırılır ve kadınlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde bir hayat sürdürmeleri sağlanır” ifadelerini de kullandı