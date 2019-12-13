Kıbrıs

Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Lapta, Dipkarpaz, Serdarlı belediyeleri ile protokol imzalandı

13 Aralık 2019

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalamaya devam ettiği bildirildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün de sırasıyla, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Lapta, Dipkarpaz ve Serdarlı Belediyeleri ile protokoller imzalandı. 

Maliye Bakanlığında dün ayrı ayrı saatlerde gerçekleştirilen protokollere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ile Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım imza attı.

Protokoller, söz konusu belediyelerin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.



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