Beton Mikseri devrildi

Lapta Başpınar’da meydana gelen iş kazasında beton mikseri 1 metre yüksekten toprak zemine sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün, saat 16:00 raddelerinde, Lapta Başpınar’da, yapımı devam eden bir inşaata beton dökmek için gelen Yusuf Hamrayev (E-48)’in kullanımındaki HG 367 plakalı beton mikseri ile yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada muhtemelen frenlerinin boşalması sonucu 1 metre yükseklikten toprak zemine sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Olayda yaralanan olmadı.