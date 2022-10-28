Teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu.

Siyah beyazlılar, KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

2015’te Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş’ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.