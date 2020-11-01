Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park oynanan karşılaşmadan siyah beyazlılar, galip ayrıldı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol 55. dakikada Kanadalı forvet Cyle Larin’den geldi. Kara Kartal, bu sonuçla sezonun ilk iç saha galibiyetini aldı ve puanını 10 yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar, gelecek hafta Gaziantep FK’ya konuk olurken, Malatya ekibi Denizlispor ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Atilla Karaoğlan’ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 9: Beşiktaş’ta Larin, Aboubakar’ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu, ama öncesinde ofsayta yakalanmıştı.

Dakika 15: Oğuzhan’ın presiyle kazanılan topla ceza sahasının solunda buluşan Larin’in uzak köşeye vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

Dakika 28: Aboubakar’ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal’ın yandan az farkla auta gitti.

Dakika 36: Yeni Malatyaspor’da Zeki’nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Maçın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ters kanatta Oğuzhan topla buluştu, Oğuzhan’ın ortasına ceza sahasında kafayı vuran Ghezzal’ın şutu ise uzak köşeden auta çıktı.

Dakika 55: Ghezzal’ın ceza sahasının solundan yaptığı ortasına altıpastan kafayı vuran Larin’in şutu ağları buldu.

Dakika 57: Cueva’nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dakika 73: Ghezzal’ın vuruşunda bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar bomboş durumda topu üstten auta attı.

Dakika 76: Beşiktaş’ta N’Sakala’nın sol kanattan yaptığı ortasına Larin dokundu, vuruşu kaleci Abdulsamed’in kucağında kaldı.

Dakika 90: Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.