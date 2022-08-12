BES ve Dev-İş belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili tasarının mevcut şekilde geçmemesi için mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasa tasarısının mevcut hali ile geçmemesi için tüm güçleri ile mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Sendikalar, belediyelerde kaos yaşanmaması adına, belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili tasarının, Belediyeler Yasası ile Belediye Personel Yasasında yapılacak düzenlemelerle birlikte Mecliste onaya sunulmasının olmazsa olmazları odluğunu belirtti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile Dev-İş başkanı Koral Aşam, iki sendika yetkililerinin katılımıyla saat 14.00’de yaptıkları toplantı sonrası basına açıklamada bulundu.

Yalınkaya, konuşmasında Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin onayladığı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile ilgili yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını, tasarının bu şekli ile geçmesine karşı olduklarını belirtti.

Belediyelerle ilgili reformun, bilimsel çalışma ve kriterlere dayanılarak, belediyelere sürdürülebilir bir yapı kazandırmanın ön planda tutularak yapılması gerek bir çalışma olması gerektiğini kaydeden Yalınkaya, ancak hükümetin “kendilerine verilen bir talimatla” tasarıyı onayladığını, tasarının anayasaya aykırılık içerdiğini ve belediyelerde kaos yaratacak bir metin” gibi göründüğünü savundu.,

Yalınkaya, tasarının geçmemesi adına eylemlerini devam ettireceklerini belirtti.

-Aşam

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, onaylanan tasarının “belediyelerde reform” değil belediye sayısında bir düzenleme ve “biz yaparız olur” anlayışının sergilenmesi olduğunu ileri sürdü.

Belediyelerle ilgili düzenlemenin bilimsel kriterler temelinde yapılacağı konusunda hükümetle varılan bir uzlaşının bulunduğunu savunan Koral, ancak dün itibarıyla tasarının (Mecliste temsiliyeti olan her siyasi partiden bir temsilcinin bulunduğu) Özel Komiteden alınarak hükümetin temsilcilerinin fazlalıkta olduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne aktarılıp oy çokluğu ile geçirildiğini iddia etti.

Aşam, tasarının, Belediyeler Yasası ve Belediye Personel Yasasında yapılacak düzenlemelerle birlikte geçmesinin sendikaların olmazsa olmazı olduğunu Komite üyelerine aktardıklarını kaydetti.

Aşam ayrıca, tasarı ile ilgili milletvekillerinde halen daha yazılı bir metin bulunmadığını da ileri sürdü,

Aşam, tasarının tamamına karşı olduklarını, tasarının bu şekilde geçmemesi için sendikaların duruşunu sürdüreceğini kaydetti

Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılacağı bilgisinin dolaştığını belirten Koral, tasarının geçmemesi için daha örgütlü olarak tüm güçlerini kullanarak mücadele vereceklerini kaydetti.